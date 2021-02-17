Коммунисты выйдут за Отечество

Коммунисты в ряде регионов Сибири решили не отказываться от проведения акций в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Они планируются, несмотря на действующие коронавирусные ограничения. Повестка связана не только с развитием российской армии — коммунисты хотят выступить против политических репрессий, социального расслоения общества и пенсионной реформы. Политологи считают, что желание мобилизовать партийцев именно сейчас, а не перед стартом избирательной кампании в Госдуму может быть связано с опасениями, что весной ситуация с COVID-19 может ухудшиться.



Коммунисты в регионах Сибири не смогли получить разрешения властей на проведение традиционных митингов 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. В Красноярске мэрия предупредила инициаторов акции об административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза распространения коронавируса. «Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию на территории Красноярского края, предлагаем не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других граждан на охрану жизни и здоровья, благоприятную среду обитания»,— говорится в отказе мэрии (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“). Первый секретарь красноярского крайкома Андрей Новак рассказал, что заявка на митинг подавалась на 400 человек. «Сейчас мы ведем консультации с юристами, чтобы определить новый формат мероприятия, место и количество участников»,— сказал он. В пресс-службе крайкома отметили, что онлайн-формат для проведения акции пока не рассматривается.

Первый секретарь КПРФ в Томской области Наталья Барышникова рассказала, что изначально митинг планировалось провести на пересечении переулка Плеханова и проспекта Ленина недалеко от мэрии. В акции должны были участвовать около 300 человек. По ее словам, сейчас коммунисты подали уведомление на пикеты в центре города. «Если мы снова получим отказ, то все равно будем выходить по два человека на каждую точку, рассматриваем только очный формат. Акция традиционная, мы имеем право выразить свою гражданскую позицию, никто на улице не заразится. У чиновников двойные стандарты: собираться и сидеть на сессии по пять часов в душном помещении депутатам можно, а выйти на улицу людям нельзя»,— за­явила гос­пожа Барышникова.

В Алтайском крае мэрия не смогла согласовать мероприятие, так как площадь Советов, на которой должен был проходить митинг КПРФ, была передана властями в «безвозмездное пользование МБУ „Благоустройство и озеленение“ Барнаула». Для согласования организаторы митинга должны предоставить сов­местное уведомление с лицом, в ведении которого находится территория, сообщили в мэрии. Власти предложили провести митинг в сквере на окраине города. Член бюро крайкома партии Вероника Лапина сообщила, что изначально заявка подавалась на митинг до 1 тыс. человек: «У нас есть время до пятницы, чтобы подумать, стоит ли соглашаться на гайд-парк. В любом случае мероприятие состоится очно, планируем вывести на митинг около 300 человек».

Новосибирские партийцы планируют только возложить цветы к памятнику маршалу авиации Александру Покрышкину. «В связи с действующими ограничениями на массовые мероприятия митинг мы проводить не будем»,— сказал первый секретарь новосибирского крайкома Ренат Сулейманов. В Омске коммунисты отказались от проведения мероприятия. «Мы не хотим повторять риторику навальнистов и выходить на несогласованные акции во время пандемийных ограничений, подставляя своих людей под штрафы. У нас уже был прецедент: 24 ноября прошлого года наши товарищи возлагали цветы в сквере Борцов революции, сотрудники правоохранительных органов посчитали это нарушением законодательства. После этого нашего партийца, депутата горсовета Ивана Федина оштрафовали на 10 тыс. руб.»,— рассказали в пресс-службе омского обкома КПРФ.

Акция КПРФ 23 февраля проводится ежегодно. Как ранее рассказывал „Ъ“ заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин, в этот раз, помимо вопросов, связанных с развитием российской армии, в повестке акций будут социально-экономические требования. Например, выступления против политических репрессий в отношении партийцев Владимира Бессонова и Павла Грудинина. Коммунисты намерены выступить против бедности, пенсионной реформы, социального расслоения и т.д.

Политолог Константин Лукин полагает, что желание коммунистов провести акции именно сейчас, в период коронавирусных ограничений, а не накануне старта избирательной кампании в Госдуму, может быть связано с опасениями, что ситуация с COVID-19 весной и летом может ухудшиться. «Выборы никто не отменял и не переносил, а ежегодная акция — хороший повод для партии продемонстрировать, что они „главная“ оппозиция в стране. Отсюда желание мобилизовать партийцев»,— говорит он.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (Инсомар) Виктор Потуремский считает, что добавление темы о политзаключенных в повестку митингов связано с отсутствием собственных идей у коммунистов: «Они пытаются „поймать хайп“ на повестке несистемной оппозиции, у которой они ее и позаимствовали. Такая тема уже звучала на несанкционированных митингах 23 и 31 января». Отсутствие единой позиции в регионах по поводу проведения митинга, по мнению эксперта, связано с управленческим кризисом в партии и отсутствием четкой стратегии. «Нет признаков работы в едином стиле, в единых решениях»,— считает Виктор Потуремский.

Юлия Сасевич