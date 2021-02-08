Непобедимое против легендарного

В ближайшие дни КПРФ и ЛДПР подадут в мэрию Москвы уведомления о проведении 23 февраля традиционных акций по случаю Дня Российской армии. Не исключена и подача заявки на марш памяти Бориса Немцова 27 февраля. Между тем в Москве и большинстве регионов действует коронавирусный запрет на массовые мероприятия, отменять который, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, пока рано. Тем не менее партийцы надеются, что для них могут быть сделаны исключения, а эксперт допускает, что по крайней мере по отношению к митингам 23 февраля власти проявят «дружественный нейтралитет».

8 февраля — первый день, когда можно подавать заявки на массовые мероприятия 23 февраля (по закону это нужно сделать не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до даты акции). День Российской армии традиционно отмечают уличными акциями КПРФ и ЛДПР. Кроме того, в конце февраля проходит марш памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова — одно из немногих мероприятий, объединяющих многих оппозиционеров. Например, в прошлом году на этот марш вышли от 10,5 тыс. (по оценке МВД) до 22,3 тыс. (по данным «Белого счетчика») человек.

Между тем в России по-прежнему действует введенный из-за пандемии запрет на массовые акции. Мэр Москвы Сергей Собянин, рассказывая на прошлой неделе о снятии ряда ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, особо оговорился, что «нам рано открывать массовые мероприятия». Хотя, например, 150-летний юбилей Владимира Ленина 22 апреля 2020 года, то есть в разгар локдауна и жестких ограничений на передвижение граждан, руководство КПРФ отметило традиционным возложением цветов к Мавзолею — правда, в сильно урезанном составе (эту акцию согласовывала не мэрия, а отвечающая за Красную площадь ФСО).

«Мы традиционно каждый год проводим акцию 23 февраля. Сейчас помимо вопросов, связанных с развитием Российской армии и поздравлениями, будут жесткие социально-экономические требования. Мы выступим против политических репрессий в отношении наших товарищей — Владимира Бессонова, Павла Грудинина, Андрея Левченко, Сергея Удальцова»,— сказал “Ъ” зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, партия будет добиваться согласования акции, а в случае отказа властей будет выяснять, насколько законны эти действия.

ЛДПР тоже готовит на 23 февраля традиционный митинг в поддержку «армии, мужчин и русских», заявка будет подана в ближайшее время, но пока в партии не знают, согласуют ли эту акцию власти Москвы, сообщили “Ъ” в пресс-службе ЛДПР. Там добавили, что если митинг будет согласован, то, скорее всего, пройдет на Пушкинской площади. Митинги в этот день партия проводит и в других регионах, и в этом году «они тоже пройдут по мере возможности».

«Справедливая Россия» проводить акции 23 февраля не собирается, сообщил “Ъ” замруководителя ее фракции в Госдуме Валерий Гартунг, эсеры бросят все силы на организацию съезда 22 февраля, на котором они объединятся с партиями «За правду» и «Патриоты России» (хотя «заправдинцы» свою акцию на 23 февраля запланировали). Другой зампред фракции Олег Шеин сказал “Ъ”, что партия и раньше не проводила 23 февраля крупных акций, ограничиваясь возложением цветов, а в этом году, учитывая коронавирусные ограничения, и подавно ничего не планирует.

«Единая Россия» тоже пока не намерена проводить митинги, сказал “Ъ” собеседник в исполкоме партии.

С маршем памяти Бориса Немцова ясности пока нет. Зампред «Яблока» Иван Большаков сказал “Ъ”, что оргкомитет, который принимает решение о подаче заявки, еще не собирался, но партия будет подписывать ежегодное политическое обращение к мэрии Москвы с требованием согласовать марш. «Нужно сначала обсудить там, и потом что-то конкретное можно сказать. Но я думаю, что надо пытаться,— заявил "яблочник".— Как минимум подать заявку и потребовать от властей ее согласовать. Запрет на публичные акции в условиях пандемии используется властями для подавления протеста, и нужно каждый раз об этом говорить и требовать его отмены». При этом господин Большаков предполагает, что власти Москвы запретят проводить акцию. «Мы требовали отменить запрет на митинги, но Собянин публично сказал, что пока его отменять не будут, так что я не думаю, что они согласуют марш Немцова. Что касается других акций, то мы участвуем во всех общих митингах оппозиции, но свои заявки в Москве в последнее время не подаем, если они не касаются конкретных точечных проблем»,— рассказал он.

Член незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко напомнил, что партийцы подавали заявку на митинг в поддержку Алексея Навального на проспекте Сахарова 31 января, но мэрия им отказала. «Что касается других акций, будем смотреть по ситуации. Пока проведение митингов запрещено, встает дилемма, что делать после отказа. Идти на несанкционированный? Но тогда надо брать на себя ответственность за сбор средств на штрафы и другую помощь»,— пояснил господин Бойко.

Координатор «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Татьяна Усманова уверена, что сейчас любая заявка обречена на отказ. «С другой стороны, я видела, что коммунистам что-то разрешили. Не все москвичи готовы выходить на несанкционированные митинги, но для огромного количества людей марш Немцова — важная дата, чтобы почтить его память. Надеюсь, что власти согласуют это мероприятие»,— говорит она. Политик также уверена, что никто из оппозиции не будет «перебивать повестку», связанную с маршем Немцова, и подавать заявки на иные акции.

Власти Москвы пока не готовы говорить, согласуют ли они заявленные акции. Близкий к мэрии источник “Ъ” отметил, что официально КПРФ еще не уведомляла правительство столицы о своих планах на 23 февраля. «В Москве пока действует запрет на проведение публичных мероприятий,— напомнил собеседник “Ъ”.— С учетом этого фактора есть вероятность, что в КПРФ могут принять решение провести мероприятие в виде торжественного возложения цветов или встречи с избирателями». Что же касается марша памяти Бориса Немцова, то, по словам собеседника “Ъ” в мэрии, организаторы о своих планах еще не уведомляли, а потому и возможность проведения марша в столичном правительстве пока не обсуждалась.

Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что по отношению к митингам 23 февраля власти проявят «дружественный нейтралитет». «Когда надо было разогнать несанкционированные митинги в поддержку Навального, использовали ковидную тему. Но очевидно, что это лицемерие: если бы власть интересовалась сохранением здоровья трудящихся, то она бы их не пихала по 28 человек в одну камеру. Кроме того, я не думаю, что на митингах 23 февраля будет так уж много народу»,— отмечает эксперт. Он также предполагает, что некоторые из московских коммунистов, которые видят в Алексее Навальном ресурс электоральной поддержки, могут использовать митинг 23 февраля для того, чтобы «покричать "Свободу Навальному!"».

Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина, Елена Рожкова, Мария Макутина