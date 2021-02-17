Кипарисовое озеро довели до суда

Росимущество через суд пытается вернуть земельный участок, принадлежащий фирме российского миллиардера Александра Абрамова. На участке расположено озеро с рощей болотных кипарисов, которое является памятником природы. Экологи утверждают, что участок с водным объектом был передан в частную собственность незаконно. В дальнейшем коммерческая эксплуатация водоема и строительство водозабора по соседству создали угрозу уничтожения уникальных деревьев. Юристы полагают, что требования Росимущества будут удовлетворены.

Межрегиональное управление Росимущества подало иск в арбитражный суд Краснодарского края о возврате в федеральную собственность участка с Кипарисовым озером в селе Сукко (Анапский район). Первое судебное заседание по делу назначено на 3 марта 2021 года. Информация об этом размещена в Картотеке арбитражных дел.

С марта 2017 года участком владеет ООО «Горное озеро» (фирма принадлежит российскому миллиардеру Александру Абрамову). В границах участка расположен водоем, главной достопримечательностью которого является роща из 32 болотных кипарисов. В 1983 году рощу признали памятником природы регионального значения. Деревья растут в северной части водоема за пределами спорного участка.

Как рассказал “Ъ-Кубань” координатор общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК) Андрей Рудомаха, спорный участок был незаконно сформирован на озере, оно целиком находится в его границах. «Согласно земельному законодательству РФ формировать участки на водных объектах запрещено, тем не менее, весной 2017 году земля перешла в частную собственность», — говорит эколог. Информации о том, на каком основании участок перешел юрлицу – нет.

С этого момента началась интенсивная коммерческая эксплуатация водоема: появились беседки для отдыха, был организован прокат лодок.

Осенью 2019 года в русле реки Сукко (вблизи Кипарисового озера) был построен водозабор для водоснабжения новых жилых комплексов, построенных в Сукко и окрестностях. По данным Эковахты, строительство этих ЖК осуществляют компании подконтрольные Александру Абрамову на землях бывшей агрофирмы «Кавказ». Сразу после этого началось обмеление Кипарисового озера. Болотные кипарисы оказались под угрозой гибели. По мнению экологов и местных жителей, водозабор стал основной причиной пересыхания водоема.

В конце августа 2020 года из-за отсутствия воды корни болотных кипарисов оголились и стали сохнуть под палящим солнцем. Краевое министерство природных ресурсов, чтобы хоть как-то защитить памятник природы и спасти кипарисы, оградило их от туристов временными конструкциями. Кроме того, был организован ежедневный полив деревьев с помощью пожарной спецтехники. Экологи рассчитывают, что возврат озера в федеральную собственность изменит ситуацию и поможет спасти памятник природы. При этом делать какой-то прогноз о будущем водоема они не берутся без тщательных исследований состояния месторождений подземных вод, которые были затронуты во время строительства водозабора. В настоящий момент определением краевого арбитражного суда на спорный участок наложено обременение: собственнику запрещено совершать любые регистрационные действия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горное озеро» зарегистрировано в анапском селе Варваровка в 2010 году. У компании отсутствует собственный капитал. Основная деятельность общества — зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. Бенефициаром указан российский предприниматель Александр Абрамов. Выручка компании по итогам 2019 года составила 1,6 млн руб., чистый убыток 7,8 млн руб. Господин Абрамов также является бенефициаром еще 24 компаний, включая ООО «Эдельвейс», ООО «Стройсервис», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и др.

По данным Forbes, владеет пакетом акций горно-металлургической группы Evraz (19,41%), занимал 21 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» .В 2020 году состояние Александра Абрамова оценивалось в $5,5 млн.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, с большой долей вероятности исковые требования Росимущества будут удовлетворены. «Суду предстоит проверить, относился ли участок под озером к землям агрофирмы “Кавказ”. Если нет, его выделение незаконно», — добавляет господин Домащенко.

Связаться с представителями ООО «Горное озеро» по телефонам, указанным в открытых источниках, не удалось.

Наталья Решетняк