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Пермские следователи возбудили дело по факту гибели туристки из Тюмени

Следственный отдел по Чусовому СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели туристки из Тюмени в районе Усьвинских столбов. Инцидент произошел 13 февраля.

Как сообщили в пресс-службе краевого СКР, группа туристов из 18 человек, организованная тюменским турклубом, прибыла на арендованном автобусе в поселок Усьва. «Утром 13 февраля 2021 года группа в сопровождении двух представителей туристического клуба, без специального оборудования, выдвинулись по маршруту восхождения "Усьвинские столбы". Во время восхождения 38-летняя туристка упала в ущелье глубиной около 30 м. Потерпевшая была поднята из ущелья спасателями. При доставлении в медицинское учреждение от полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась»,— сообщили в СКР.

Следователи продолжают допрашивать свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза, запрошены документы в администрациях Чусовского и Гремячинского городских округов. В ходе расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, оказавшим туристическую услугу.

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