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река Усьва

Фото: Дмитрий Астахов

Туристка, упавшая в ущелье в Пермском крае, скончалась

Следователи начали проверку происшествия

Туристка, которая в субботу утром сорвалась в ущелье на Усьвинских столбах (Пермский край), скончалась по дороге к машине скорой помощи.

«Спасатели сумели добраться до пострадавшей. К пятерым сотрудникам Пермской краевой службы спасения, добравшимся до места на снегоходах от Усьвы (5 км), присоединись трое спасателей из Чусового. Используя спелеооборудование, веревки и специальные носилки, спасатели в течение полутора часов поднимали женщину наверх со дна глубокого и узкого ущелья. Еще 5 км на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. По дороге женщина от полученных тяжелых травм скончалась»,— сообщили в министерстве безопасности Пермского края.

По факту происшествия проводится проверка следственными органами.

По предварительной информации погибшей женщине было 38 лет, она находилась в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

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