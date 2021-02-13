Туристка из Тюмени сорвалась в ущелье в Пермском крае На месте работают спасатели

В Пермском крае на Усьвинских столбах (Чусовской городской округ) при прохождении турмаршрута в ущелье упала женщина 1982 года рождения, сообщило министерство безопасности региона. По предварительной информации женщина находилась в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени.

«На место выехали спасатели Пермской краевой службы спасения со специальным снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта»,— говорится в сообщении министерства.

Усьвинские столбы — ландшафтный памятник природы на берегу реки Усьва. Это каменный массив, сложенный из известняка, длиной несколько километров и высотой до 120 м.