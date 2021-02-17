Банковских клиентов вернули на доработку

Как стало известно “Ъ”, законопроект о создании на базе Банка России сервиса «Платформа "Знай своего клиента"» (ЗСК) будет отозван из Госдумы и существенно доработан. К документу возникло много нареканий не только у ведомств, которым он был отправлен на согласование, но и у бизнеса. Главная проблема — наличие в проекте нормы, по которой банк может без решения суда списывать средства компании, отнесенной ЦБ к «красной зоне» риска.

О том, что внесенный в конце прошлого года законопроект о создании платформы ЗСК будет отозван из Госдумы, рассказал “Ъ” глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, проект уже дорабатывается и его новый вариант будет представлен в Думу в ближайшее время.

Проект был разработан для оптимизации подходов к применению антиотмывочных мер и защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций. Текст готовили в ЦБ, который предлагает через сервис ЗСК предоставлять банкам в онлайн-режиме информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам. Клиенты будут разделяться на категории (высокий риск, средний риск, низкий риск). Для тех, у кого низкий и средний риск, предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов.

Однако ряд норм проекта вызвал серьезные нарекания со стороны депутатов, различных ведомств и участников рынка. В пояснительной записке отмечается, что изменения законодательства направлены прежде всего на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей. В то же время одной из норм предлагается не только полностью блокировать доступ к банковским услугам юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые, по оценке ЦБ, отнесены к «красной зоне», но и без полноценного судебного разбирательства изымать и перечислять в бюджет средства такого клиента. Это произойдет, если он в течение определенного срока не обжаловал в кредитной организации и в специальной межведомственной комиссии решение об отнесении его к «красной зоне» риска.

По мнению председателя экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора Владислава Резника, «если ЦБ получит такое право, то внесудебная практика конфискации может быть в дальнейшем распространена и на другие сферы в соответствии с интересами различных чиновников».

В отзыве Счетной палаты на законопроект отмечается, что предложенный в документе механизм изъятия имущества (денежных средств) не соответствует Конституции и гражданскому законодательству РФ. Согласно ст. 35 Конституции, никто не может быть лишен имущества иначе, как по решению суда. Минюст обращает внимание на то, что в соответствии с действующей редакцией закона №115-ФЗ не допускается принудительное отчуждение чужого имущества по результатам оценки рисков совершения подозрительных операций.

В отзыве Минфина говорится, что отнесение в высокую группу риска означает фактическое прекращение деятельности организации. При этом в министерстве отмечают, что законопроект предполагает обязанность кредитной организации в ограничении доступа клиента к банковским услугам, в то время как в российском законодательстве есть нормы, обязывающие банки исполнять «те или иные распоряжения клиентов, а также платежные требования от третьих лиц». К ним, в частности, относятся выплата зарплаты и перечисления в бюджет.

В Сбербанке считают, что функционирование сервиса ЗСК приведет к значительному удорожанию системы внутреннего контроля. Банки по-прежнему должны будут проводить все мероприятия по выявлению сомнительных операций, но появится новая функция информирования Банка России о выявленных расхождениях в оценке риска с обоснованием, говорится в отзыве Сбербанка.

Анатолий Аксаков заверил, что документ уже дорабатывается с учетом полученных замечаний: «Норма об изъятии средств со счетов компаний с высоким уровнем риска точно будет убрана». В ЦБ между тем сообщили, что в новой редакции законопроекта, которая дорабатывалась после обсуждения с бизнесом, одним из рассматриваемых вариантов будет процедура принудительной ликвидации организации, отнесенной к «красному» уровню риска ОД/ФТ. Вместе с тем, признали в Банке России, вполне возможно, что «в ходе обсуждения законопроекта соответствующие нормы могут быть скорректированы в сторону смягчения».

Максим Буйлов