Предпринимателей выставят на платформу

ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы «знай своего клиента» (KYC-платформы). В ней риски отмывания и вовлечение клиентов в легализацию преступных доходов мегарегулятор будет определять сам и доводить их до сведения кредитных организаций. Платформа должна снизить расходы банков на комплаенс и решить проблему черных списков отказников. Однако и банкиры и эксперты видят определенные риски, которые необходимо учесть до ее внедрения.

На прошедшем форуме Finopolis Банк России представил участнику рынка концепцию разрабатываемой им KYC-платформы. Глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский отметил, что от банков требуется жесткий комплаенс в режиме онлайн, однако такие решения существенно увеличивают издержки финансовых институтов. В то же время они не исключают претензий регулятора из-за некачественной оценки рисков ПОД/ФТ. В итоге ЦБ решил предложить рынку систему, которая позволит снизить их затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. То есть, по сути, решить проблему черных списков банковских отказников.

По замыслу регулятора, KYC-платформа разделит клиентов (на первом этапе юрлица и ИП) на три категории. В «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. На них придется 0,6–0,9% клиентов. В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты (0,4–0,6% от общего числа), чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Критерии выявления сомнительных клиентов уже выработаны, их более 100 шт., большая часть из них публична и отражена в рекомендациях ЦБ. Часть критериев закрыта, но она «очень релевантна», отметил господин Ясинский. Действующее законодательство не позволяет регулятору включаться в процесс оценки риска клиента или брать на себя исполнение отдельных комплаенс-процедур. И потому для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ) и закону «О банках и банковской деятельности».

Создаваться платформа будет совместно с банками и вендорами банковского ПО. Решение уже было протестировано в Сбербанке. По словам вице-президента Сбербанка Джамбула Джангирова, банк охотно вошел в программу в качестве «подопытного слона». Отвечая на запрос “Ъ”, в ЦБ подчеркнули, что платформа будет только помогать банку оценивать уровень риска клиента. «Работу по оценке риска должен проводить сам банк»,— указали в ЦБ.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на встрече с банкирами 31 января Мы также с Росфинмониторингом корректируем подход к передаче информации об отказах кредитным организациям, с тем чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска

Участники рынка в целом одобряют идею внедрения платформы. По словам руководителя управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка Филиппа Хышиктуева, ЦБ обладает широким спектром возможностей по обогащению информации, недоступной банкам, и потому предложенное решение должно расширить общую экспертизу отрасли.

В то же время у банкиров остались вопросы по работе системы. Так, директор по комплаенсу Альфа-банка Ирина Кононенко подчеркнула, что при попадании клиента в «красную» группу за счет операций в других кредитных организациях потребуется дополнительная информация для принятия решения. И если ее не будет в KYC-платформе, запроса документов не избежать, указала она. Еще один вопрос — релевантность оценок ЦБ, указывает заместитель руководителя НСФР Александр Наумов. «Важно, чтобы оценка не превратилась в инструмент давления на бизнес»,— указал эксперт. Остается открытым вопрос стоимости подключения к платформе. Само решение для банков будет бесплатным, но не ее интеграция. По словам Ирины Кононенко, внедрение новой платформы вызовет много вопросов, начиная от возможностей интеграции до возможности передачи и обработки данных и, исходя из опыта в иных сферах, это будет «точно недешево и точно непросто».

Есть опасения, что внедрение платформы и «красной» зоны повторит историю черных списков банковских отказников, из которых одно время не было выхода. Необходимо разработать и четко прописать механизм реабилитации клиентов из «красной» зоны, указывают в банке «ФК Открытие». Причем должен быть очевиден не только алгоритм выхода, но и попадания в нее, отмечает управляющий партнер «Ренессанс-Lex» Георгий Хурошвили. «Необходима возможность применения дифференцированного подхода, чтобы при расхождении оценки регулятора и банка кредитная организация могла использовать данные своих систем для оценки уровня риска собственных клиентов»,— указал собеседник “Ъ” в крупном банке.

Представители бизнеса в своих пожеланиях более лаконичны — им необходимо снижение давления. «Сейчас одной из главных проблем бизнеса являются черные списки,— указывает президент "Опоры России" Александр Калинин.— И если платформа уменьшит количество оснований, по которым к клиенту могут быть предъявлены претензии, это станет благом».

Вероника Горячева