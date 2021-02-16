Волонтеров записали в финансисты ИГ

Киевский районный суд Симферополя поместил под домашний арест крымчанку Латифу Малахову, а ее супруга Рузиля Яппарова отправил на два месяца в СИЗО по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По версии следствия, волонтеры несколько лет подряд под предлогом благотворительности организовывали финансирование террористов. Подозреваемая свою вину признала, однако ее защита не исключает, что она могла оговорить себя под давлением силовиков. Ее муж отказался свидетельствовать против себя.

По данным “Ъ”, правоохранители задержали уроженку Крыма Латифу (Нину) Малахову и ее мужа Рузиля Яппарова 14 февраля в Казани, где они проживали после свадьбы, состоявшейся в 2019 году. Следствие полагает, что супружеская пара с 2015 по 2019 год занималась сбором средств под видом благотворительности в интернет-пабликах, переводя потом деньги за рубеж на нужды боевиков.

«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ»,— сообщили “Ъ” в центре общественных связей ФСБ.

В частности, по версии следователей, деньги якобы собирались на строительство мечетей и водяных колодцев, а также для нуждающихся детей, женщин и беженцев Африки.

Однако, считают силовики, на самом деле они направлялись на спонсирование запрещенных в России фондов, связанных с именем мусульманского религиозного деятеля Исраила Ахмеднабиева, более известного как Абу Умар Саситлинский.

Задержанных волонтеров этапировали в Крым 15 февраля. Киевский районный суд Симферополя избрал им меру пресечения в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). «Суд избрал в отношении первого подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 апреля 2021 года. В отношении второй подозреваемой — в виде домашнего ареста до 10 апреля, с определенными ограничениями, в частности с запретом общения с любыми лицами, кроме адвокатов, отправки и получения писем и использования интернета»,— рассказали “Ъ” в суде.

Также сообщается, что господин Яппаров не признал вину и отказался от дачи показаний. Его жена, напротив, вину признала.

По словам представителей защиты, смягчение меры пресечения для женщины обусловлено тем, что она была задержана вместе с новорожденной дочерью.

Адвокаты также не исключают, что госпожа Малахова могла оговорить себя под давлением силовиков, которые угрожали отправить ребенка в приют, а также того, что уголовное дело возбуждено по политическим мотивам.

Ходатайство о домашнем аресте для ее мужа суд отклонил, ссылаясь на отсутствие у него регистрации в Крыму. «Латифа администрировала в соцсетях группы "Садака Симферополь", до свадьбы проживала в Крыму, активно занималась волонтерской деятельностью, которая заключалась в помощи нуждающимся вне зависимости от политических, национальных или религиозных признаков. "Садака" — это милостыня. Сотрудники силовых структур считают эти переводы финансированием террористической деятельности, но у нас есть отчетность, доказывающая, что они тратились по назначению. Я также не исключаю, что это все затеяли для того, чтобы улучшить статистические показатели»,— заявила “Ъ” адвокат Лиля Гемеджи.

Александр Дремлюгин, Симферополь