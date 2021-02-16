МВД РФ за январь 2021 г. возбудило 16 уголовных дел по материалам службы экономической безопасности «АльфаСтрахование» В январе 2021 г. МВД РФ возбудило 16 уголовных дел по преступлениям в сфере страхования на территории России по материалам службы экономической безопасности «АльфаСтрахование»

Большинство уголовных дел заведено по ст.159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Чаще всего злоумышленники инсценировали ДТП с целью получения страховой выплаты, а также завышали размер ущерба в результате происшествий на дороге.

Значительная часть преступлений была совершена на Юге России. Например, в Ставрополе были выявлены четыре инсценировки ДТП. Участниками стали водители автомобилей Mercedes, Jeep Grand Cherokee, Audi и мотоцикла Yamaha. Все они обращались за выплатой страхового возмещения, но в ходе проверок выяснялось, что описанные обстоятельства ДТП не соответствуют действительности. Злоумышленники пытались незаконно получить с компании от 100 до 400 тыс. руб., сейчас им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

На втором месте по количеству возбужденных уголовных дел оказалась Москва. Среди случаев крупного мошенничества – история владельца Volvo, который обманным путем застраховал в «АльфаСтрахование» автомобиль по договору каско по завышенной страховой сумме, а затем подстроил страховой случай и незаконно получил возмещение в размере 4,5 млн руб. Другой водитель – владелец Audi – завысил страховую сумму почти в два раза, обманув страховщика относительно реальной стоимости автомобиля. И даже после выплаты компенсации в размере 2,5 млн он попытался получить еще 2 млн руб. Этим он вызвал подозрение, началась дополнительная проверка, а затем было возбуждено уголовное дело.

Третье место по количеству преступлений поделили Поволжье, Сибирский и Дальневосточный регионы. Всего за январь служба экономической безопасности «АльфаСтрахование» провела 794 расследования.