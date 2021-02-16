Ярославская область получила 135 млн рублей на лекарства кардиобольным

Ярославская область из федерального бюджета получила 135 млн руб. на приобретение льготных лекарств больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что полученная сумма на 37 млн руб. больше, чем была в 2020 году.

«Каждый год тысячи ярославцев попадают в больницу из-за проблем с сердцем. После стационара им требуются лекарства, региональная программа позволяет нам обеспечить людей необходимыми медикаментами. Препараты пациенты, перенесшие кардиокатастрофу, получают бесплатно в течение года»,— написал господин Миронов.

Губернатор уточнил, что в списке льготных лекарств 23 препарата, которые можно получить в 60 пунктах выдачи. По данным Дмитрия Миронов, всего на лечение сердечно-сосудистых заболеваний регион в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит более 220 млн руб.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославской области в условиях пандемии коронавируса произошел рост смертности среди кардиобольных. По данным главного терапевта области Марии Можейко, в регионе за последние полгода на 9% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на 16% среди трудоспособного населения и на 24% – от острого инфаркта миокарда.

Антон Антонов