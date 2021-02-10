В Ярославской области резко выросла смертность сердечников из-за COVID-19

В Ярославской области за последние полгода на 9% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на 16% среди трудоспособного населения и на 24% – от острого инфаркта миокарда, сообщила 10 февраля на заседании комитета ярославской областной думы по здравоохранению главный терапевт области Мария Можейко. Она отметила, что в некоторых районах области ситуация особенно острая. Так, в Первомайском районе умерли все, стоявшие на учете кардиобольные.

«COVID-19 наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе человека. Еще в апреле-мае влияние коронавирусной инфекции на сердце и сосуды было недооценено. Механизмы инфаркта и инсульта при коронавирусе отличаются от обычного течения болезни»,— уточнила госпожа Можейко.

Она отметила, что до начала пандемии коронавируса в регионе не было отрицательной динамики по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. За полгода в условиях пандемии ситуация кардинально изменилась.

По словам Марии Можейко, сказалось и то, что из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, с марта по июль 2020 года в области не оказывалась плановая профилактическая медпомощь. В частности, был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19 ярославский госпиталь ветеранов войн, который является важным звеном в профилактике и лечении болезней систем кровообращения.

Главный терапевт отметила, что значительный рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых районах области. Она сообщила, что в ближайшее время в эти районы будут организованы выезды специалистов из областного центра. Тяжелая ситуация, в частности, в Первомайском районе, где произошел прирост кардиологической смертности на 112%.

«То есть те, кто стоял на учете, все умерли, да еще и больше»,— пояснила госпожа Марина Можейко.

Она уточнила, что первые выезды специалистов будут в Первомайский район и в Гаврилов-Ямский район, где также сложная ситуация со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мария Можейко рассказала на заседании комитета, что главная задача на 2021 год перед областным здравоохранением – в полном объеме восстановить плановую кардиологическую помощь.

Антон Антонов