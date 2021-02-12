«Обстановка в Бабушкинском суде успела накалиться»

На заседании по делу Алексея Навального объявили второй перерыв. Суд продолжает рассматривать иск о клевете в отношении участника Великой Отечественной Игната Артеменко. Он появился в ролике о поправках в Конституцию, а Навальный резко раскритиковал это видео. В первом заседании ветеран участвовал по видеосвязи, во время процесса ему стало плохо и даже пришлось вызвать скорую помощь. В заседании 12 февраля Артеменко участия вовсе не принимает из-за угрозы его здоровью. Вместо него в зал суда приехал его внук. О том, как проходит заседание и почему прокурор зачитывал военные мемуары ветерана, — корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— То, что оглашает прокурор по стилю, действительно, похоже на военную прозу или мемуары. И гособвинитель Екатерина Фролова попросила, чтобы судья разрешил ей огласить эти показания Игната Артеменко, которые он давал на предварительном следствии. Она начинала оглашать эти документы, то есть протокол допроса Артеменко, на заседании неделю назад, и заявила, что нужно продолжить оглашение части этих документов сейчас. Действительно, долгое время прокурор, довольно внимательно читая этот текст, рассказывала о том, какой боевой путь прошел потерпевший по делу и как он попал в партизанский отряд в Белоруссии, каким образом партизаны боролись с немцами в те годы, и дошла практически до конца войны в прочитывании этих текстов. Было заметно, что у гособвинителя периодически дрожал голос на самых драматичных моментах этих показаний. Правда, было не очень понятно, делает она это из-за эмоций, либо она немного простыла, так как периодически прокурор шмыгала носом.

Алексей Навальный перед тем, как прокурор продолжила зачитывать эти показания, спросил судью, каким образом это все относится к делу. На что получил очередное, журналисты уже запутались, какое по счету, замечание от судьи.

После того, как прокурор закончила зачитывать эти показания, она заявила, что хочет огласить еще один документ. На сей раз это оказалось нотариальное заявление Игната Артеменко, которое тот подал в суд перед предварительными слушаниями, в котором было указано, что из-за коронавируса ветеран должен находиться дома, и он боится за свою жизнь. Как выяснилось, допрашивали его в школе на улице Молодцова, неподалеку от его дома, видимо, тоже из-за каких-то коронавирусных историй.

И после этого Алексей Навальный выступил с эмоциональной речью о том, что Игнат Артеменко давал показания на прошлом заседании с трудом, читая несколько строк с листа. И оппозиционер усомнился, что ветеран мог надиктовать такое количество текста, который озвучивала гособвинитель. По словам Навального, он нашел, откуда были взяты эти текстовые фрагменты. По утверждению оппозиционера, в протоколе были использованы фрагменты биографии Игната Артеменко, опубликованные в 1974 году. В конце своей речи Алексей Навальный заявил, что ценной вещью является то, что в этих показаниях было рассказано о допросе Артеменко в немецкой комендатуре. Вишенкой на торте выступления Алексея Навального стал вопрос судье: «Ваша честь, можно я буду называть вас не “ваша честь”, а “оберштурмбаннфюрер”?» После этого судья неожиданно объявила перерыв на 45 минут.

— Cудя по всему, градус эмоций просто зашкаливает сегодня. Журналисты разошлись во мнениях о том, кто рыдал. Вы говорите, что плачет прокурор, другие сообщают, что прокурор сдержалась, но приставы шмыгают носом. Кто плакал?

— Я не могу точно утверждать, поскольку прокурора мне было видно только в профиль, и ее голос периодически дрожал, поэтому есть две версии: либо, действительно, некий эмоциональный взрыв вызвало чтение показаний Игната Артеменко, его воспоминаний о войне. Возможно, прокурор просто, действительно, простыла. Но никаких громких рыданий от кого бы то ни было я в зале не слышал.

— Судя по сообщениям из зала, Навальный опять активно спорит с судьей и прокурором?

— Обстановка в Бабушкинском суде успела накалиться. С самого начала заседания защита Алексея Навального заявила об отводе судьи Веры Акимовой, поскольку та, как заявили адвокаты, не является независимым судьей, она не давала в прошлом заседании Алексею Навальному задавать некоторые вопросы. В итоге председательствующая судья в течение часа этот вопрос решала в совещательной комнате, после чего заявила, что отвод она не принимает, и заседание продолжилось. После этого представитель прокуратуры Екатерина Фролова зачитала заявление Игната Артеменко, потерпевшего, о том, что ему, действительно, стало плохо на прошлом заседании, а также о том, что в его адрес и адрес его родственников сыпались постоянные оскорбления от Алексея Навального. Прокурор объявила, что Артеменко в этом документе отказывается от дальнейшего участия в заседании. Также гособвинитель заявила, что врачи не рекомендовали допрашивать его в дальнейшем, поскольку это опасно для его жизни. На это Навальный попросил уточнить, откуда у прокурора появилось это заявление. Гособвинитель парировала тем, что со стороны государства представляет интересы потерпевшего, и вправе приобщать эти документы.

— Как прокурор реагирует на слова Навального? Какое эмоциональное состояние у всех участников заседания?

— Прокурор несколько раз просила сделать первый перерыв, поскольку Алексей Навальный много раз задавал вопросы по поводу материального положения свидетелей во время допроса внука Игната Артеменко. Допрос начался еще 5 февраля, но в нем решили сделать перерыв из-за того, что, как заявляла прокурор, было очень поздно. Алексей Навальный довольно эмоционально задавал вопросы Игорю Колесникову, это внук ветерана, о том, почему он, как говорил оппозиционер, решил продать дедушку. Эта фраза уже второе заседание звучит из уст Алексея Навального. Свидетель реагировал на это эмоционально, видно было, что мужчина еле сдерживался. В итоге Алексей Навальный очень долго дискутировал со свидетелем, и это все превратилось в некоторый диалог между подсудимым и внуком потерпевшего.

Алексей Навальный активно интересовался вопросом, откуда в деле появилось заявление о возбуждении уголовного дела против политика. И если на прошлом заседании внук Игната Артеменко заявлял, что он не писал никаких заявлений, его дедушка тоже этого не делал, то в этот раз после того, как свидетелю показали этот документ, он заявил, что был уверен, что дело возбудил Следственный комитет в защиту ветерана, а сам он впервые в жизни этот документ видит.

После этого снова посыпались вопросы от Алексея Навального по поводу бизнеса свидетеля, по поводу опять же вот были высказывания о том, что он торгует своим дедушкой. Тогда прокурор не выдержала и несколько раз попросила объявить перерыв. Это был первый перерыв в заседании.