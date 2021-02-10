Версии разложили по степеням вероятности

Коронавирус, скорее всего, не создавали в лаборатории — он передался человеку от животного. Но от какого именно, пока не понятно. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отчитались о поездке в Ухань. Расследование показывает, что вирус, вероятно, передался человеку от летучей мыши, но не напрямую, а через другое животное. Какое именно, неизвестно. Также ученые не исключают, что COVID-19 мог распространиться через поверхности замороженных продуктов. А вот версия, что он мог выйти из лаборатории местного исследовательского института, маловероятна, подчеркивают в делегации ВОЗ. Каковы первые итоги расследования Всемирной организации здравоохранения? И узнает ли мир, как началась пандемия? Расскажет Александр Рассохин.

Был ли нашумевший рынок «Хуанань», с которого, как предполагалось, и могла начаться пандемия, эпицентром нового заболевания, непонятно. Его роль в распространении COVID-19 неясна — вспышка вируса там произошла спустя несколько дней после того, как в Ухани появились первые заболевшие. Известно, что источник коронавируса — летучие мыши, но в этом районе Китая они не водятся в больших количествах. Поэтому человек мог заразиться вирусом не напрямую от них, а через промежуточное звено — других животных, например, кроликов, хорьков, барсуков или бамбуковых крыс, которые, к слову, продавались на том самом рынке. И это, как предполагают в ВОЗ, наиболее вероятная версия того, как началась пандемия.

В любом случае расследование может затянуться на годы, предупреждает научный журналист Алексей Водовозов. Например, выяснить переносчика вируса, который вызывал атипичную пневмонию, удалось только спустя 15 лет после эпидемии. «Расследование пришествия первого SARS было гораздо более скромным, сейчас относительно более масштабное, задействованы гораздо большие силы. Поэтому хочется верить, что хотя бы за несколько лет они установят действительное промежуточное звено. Есть предположение, что это панголин, их на этом рынке как раз более чем достаточно. Действительно, у панголинов вариантов нет в Китае, потому что их либо едят как еду, либо как средство традиционной китайской медицины, то есть их в любом случае съедят»,— отмечает Водовозов.

При этом делегация ВОЗ называет вероятной и другую версию (ту, которую так активно продвигали китайские власти), согласно которой коронавирус в Ухань завезли вместе с продуктами и, возможно, из-за рубежа. Но, пожалуй, самая нашумевшая версия та, которой придерживался Дональд Трамп и его команда: COVID-19 вышел из-за стен лаборатории института вирусологии в Ухане. Предыдущий американский президент даже угрожал Пекину штрафными пошлинами. Однако ученые Всемирной организации здравоохранения, посетив институт и ту самую лабораторию, назвали эту гипотезу маловероятной. И с ними соглашается заведующий лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Михаил Щелканов:

«Любая лаборатория наподобие уханьской, работающая по первой группе биологической опасности, естественно, достаточно надежна, в противном случае ее бы никто к работе не допустил. Вероятность утечки ничтожно мала.

Это как ядерный реактор — да, теоретически аварии возможны, но скрыть их очень трудно, а главное — это очень редкое явление. Произошел нормальный процесс преодоления природно-очаговым вирусом межвидового барьера. Это происходит сплошь и рядом, так было всю жизнь, например, с птичьим гриппом. В подавляющем большинстве случаев это не имеет серьезных эпидемических последствий».

14 специалистов Всемирной организации здравоохранения работают в Ухане уже практически месяц. Помимо местных рынков и института вирусологии, они побывали в больницах и проанализировали десятки тысяч историй болезни. Однако выяснить, откуда и как все же началась пандемия, будет трудно, подчеркивает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Не исключено, что один из главных вопросов последнего года так и останется без ответа. «Главная их цель — разобраться в начале эпидемии, которая действительно не очень проста. Где возникли эти первые случаи, всегда довольно сложно понять. Сейчас говорят, что и в Европе, и в Америке в сыворотках были обнаружены антитела уже где-то осенью 2019 года, а если покопаться, может, найдут эти антитела и в гораздо более ранние годы. Начало этой вспышки в некотором тумане, но, вообще-то говоря, не имеет большого значения»,— резюмирует Альтштейн.

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Мнения собеседников “Ъ FM” разделились. Одни согласны с выводами делегации ВОЗ, другие уверены, что COVID-19 вышел именно из лаборатории уханьского института вирусологии, который исследует опасные патогены, в том числе коронавирусы летучих мышей. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что в любом случае ни одну из версий исключать нельзя. Складывается ощущение, что первые итоги расследования не только не ответили на вопросы о происхождении коронавируса, но и породили новые.