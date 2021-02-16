Иностранных студентов допускают к учебе в России при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов

Иностранные студенты допускаются к учебе в России только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР, сообщается на сайте Роспотребнадзора. До получения результатов тестов студенты находятся в изоляции.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции… студенты—иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды — не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течении 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации»,— говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на данные российских банков сообщил, что траты иностранцев в России начали восстанавливаться в начале 2021 года по сравнению с январем-февралем прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. Границы все еще закрыты для большинства туристов, но в страну начали возвращаться иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты.

15 февраля ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 делать прививку от коронавируса. По словам представителя организации, особенно это касается тех, кто болел без симптомов. Президент России Владимир Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов вируса. Массовая вакцинация в стране идет с 18 января.

Подробнее о расследовании ВОЗ причин появления COVID-19 — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».