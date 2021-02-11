РБК: траты иностранцев в России начали восстанаваливаться

Траты иностранцев в России начали восстанавливаться в начале 2021 года по сравнению с январем-февралем прошлого года, когда началась пандемия коронавируса, пишет РБК со ссылкой на данные российских банков. Границы все еще закрыты для большинства туристов, но в страну начали возвращаться иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты.

Согласно данным Сбербанка, общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении. На пике обвала в апреле 2020 года оно достигало 74%. Представители ВТБ, в свою очередь, заявили о росте расходов на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд руб. В эквайринговой сети «Русского стандарта» общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно аналогичного периода в 2020 году.

Всего в 2020 году траты иностранцев через эквайринговую сеть Сбербанка сократились на 45% в сравнении с 2019 годом. ВТБ сообщил о падении объема транзакций на 18%, до 23,2 млрд руб. У «Русского стандарта» общая сумма операций по иностранным картам в 2020 году снизилась на 23%. При этом ВТБ отметил, что по мере смягчения ограничений по коронавирусу отставание сокращалось, а в декабре объем трат (почти 3 млрд руб.) превысил результат предыдущего года — но всего на 2,5%.

Держатели карт китайских банков, которые в 2019 году стали лидерами по тратам среди иностранцев в стране, восстанавливают активность медленнее, чем владельцы других иностранных карт, ответил представитель ВТБ. По итогам 2020 года объем их транзакций в эквайринговой сети банка снизился на 70% по сравнению с 2019 годом, до 243 млн руб. Сбербанк также отмечает, что траты граждан Китая по-прежнему ниже значений допандемийного периода — этот показатель упал на 82% по сравнению с началом 2020 года.