Власти Ростова не согласовали пикет памяти Бориса Немцова

Администрация Октябрьского района Ростова отказалась согласовать массовый пикет, посвященного памяти Бориса Немцова. Копия ответа активистам, подавашим заявку, опубликована в группе ростовского штаба Алексея Навального в соцсети «ВКонтакте».

Гражданские активисты Ростова намеревались провести пикет численностью до 100 человек на пл. Ленина 27 февраля. Целью мероприятия было почтить память политика Бориса Немцова, а также «выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим целям его общественно-политической деятельности». В ответе администрации сказано, что цель пикета имеет неоднозначное толкование и не отражает его планируемого результата. «В поданном уведомлении […] в цели пикетирования указано: „Осуждение нарушений прав и свобод человека, выражение нетерпимости к насилию, политическому террору“. Данная формулировка допускает неопределенное и неоднозначное толкование, […] не ясно, что подразумевается под „политическим террором“ и в отношении кого он применяется»,— говорится в документе. Отмечается, что в связи с этим администрация не может принять меры по обеспечению безопасности участников пикета.

Также целями пикета было «выразить требование сменяемости власти в России» и «выступить за гражданский мир». В ответе администрации со ссылкой на Конституцию указано, что «высшим выражением власти народа являются свободные выборы». «Таким образом, формулировка цели „требование сменяемости власти в России“ […] дает основание полагать, что запланированное пикетирование направлено на дестабилизацию политической и социальной обстановки»,— сообщается в документе. Администрация предложила указать определенную цель и подать уведомление о мероприятии на новую дату.

Напомним, в прошлом году в Ростове состоялся согласованный «Марш Немцова — 2020» в форме митинга в сквере им. Города Дортмунда. В нем приняли участие более 100 человек.

Отметим, что 31 января в Ростове на пл. Ленина прошел согласованный массовый пикет сторонников лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Аналогичное мероприятие прошло и в Таганроге.

Политический деятель Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года в Москве. Его застрелили поздним вечером на Большом Москворецком мосту спустя несколько часов после антикризисного марша. Два года спустя суд признал виновными в убийстве пятерых уроженцев Кавказа. Борис Немцов был сопредседателем оппозиционной партии «Парнас» и депутатом Ярославской облдумы. Он критиковал политику президента России Владимира Путина.

Наталья Шинкарева