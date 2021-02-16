Губернатор поздравил Михаила Боровицкого с избранием спикером облдумы

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил Михаила Боровицкого с избранием на должность председателя Ярославской областной думы. Поздравление глава региона разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Поздравляю с избранием на должность председателя Ярославской областной думы Михаила Васильевича Боровицкого! Знаю его как высокого профессионала, талантливого и авторитетного руководителя. Есть опыт работы на земле, в районах, понимание ключевых проблем области. Уверен, что большой политический и управленческий стаж позволит ему успешно решать задачи региона на новом ответственном посту»,— написал господин Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщил, что сегодня на заседании ярославской областной думы Михаил Боровицкий был избран председателем областного парламента. Михаила Боровицкого на эту должность выдвинула партия «Единая Россия». Также за пост председателя облдумы боролись Александр Воробъев, выдвинутый КПРФ и Ирина Лобанова, выдвинутая ЛДПР.

Выборы спикера областной думы проводились путем тайного рейтингового голосования. Михаил Боровицкий получил 40 голосов из 46 депутатов, которые присутствовали на заседании облдумы.

Напомним, выборы нового председателя областной думы проводятся в связи с гибелью прежнего председателя Алексея Константинова в ДТП 30 декабря 2020 года.

Антон Антонов