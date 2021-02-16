Михаил Боровицкий избран спикером Ярославской областной думы

Сегодня, 16 февраля депутаты ярославской областной думы избрали нового председателя регионального парламента. Им стал выдвинутый партией «Единая Россия» депутат облдумы Михаил Боровицкий.

Выборы председателя облдумы проводились тайным рейтинговым голосованием. Кроме Михаила Боровицкого, на пост спикера были выдвинуты Александр Воробъев от КПРФ, Ирина Лобанова от ЛДПР и Сергей Хабибулин от «Справедливой России». Перед голосованием Сергей Хабибулин заявил, что он берет самоотвод и будет поддерживать кандидатуру Александра Воробьева.

Михаил Боровицкий получил большинство голосов депутатов. За него проголосовали 40 депутатов из 46 присутствовавших на заседании ярославской областной думы. При рейтинговом голосовании депутаты могли голосовать за каждого из выдвинутых кандидатов. В поддержку Александра Воробьева было отдано 15 голосов, Ирину Лобанову поддержали 11 депутатов.

Новый председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий уже занимал этот пост с 2013 года по 2018 год. Ранее он работал заместителем губернатора Ярославской области и главой Первомайского района.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что выборы нового председателя облдумы проводятся в связи с тем, что прежний председатель областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП 30 декабря 2020 года на автодороге в Тверской области. 56-летний Алексей Константинов, управляя личным автомобилем Hyundai Santa Fe, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 37-летней женщины. В результате ДТП Алексей Константинов скончался на месте. Женщину с травмами доставили в больницу, где позже она тоже скончалась.

Антон Антонов