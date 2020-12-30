Скончалась пострадавшая в ДТП с автомобилем спикера Ярославской облдумы

Женщина, пострадавшая в ДТП в Тверской области, в котором погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, скончалась в больнице, куда была доставлена скорой медицинской помощью, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в Кашинской центральной районной больнице.

Напомним, ДТП, в котором погиб Алексей Константинов, произошло 30 декабря днем на дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Тверской области. По информации пресс-службы облдумы, Алексей Константинов был за рулем своего автомобиля. Он после рабочей поездки в Ростовский район, отправился в Тверскую область на новогодние праздники.

На трассе автомобиль Алексея Константинова Hyundai New Santa Fe столкнулся с автомобилем Mazda CX-7 под управлением 37-летней женщины. Алексей Константинов погиб на месте происшествия. Пострадавшую в ДТП женщину госпитализировали в больницу, где она позднее скончалась.

В настоящее время проверкой обстоятельств, приведших к ДТП, занимается Следственный комитет России. По информации ТАСС, на место происшествия выехал глава следственного управления СК России по Тверской области. Пока официальных сообщений о причинах аварии не было.

Соболезнования в связи с трагической гибелью председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова выразили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков.

Антон Антонов