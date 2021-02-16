Chevrolet превратил новый Bolt в кроссовер EUV

Chevrolet Bolt EUV. Фото: Chevrolet

Chevrolet Bolt EUV. Фото: Chevrolet

Chevrolet Bolt EUV. Фото: Chevrolet

Модель, созданная на базе хэтчбека Chevrolet Bolt EV, отличается новым по дизайну кузову с большими габаритами. При этом по оформлению интерьера новинка полностью соответствует базовому электромобилю.

Технически Chevrolet Bolt EUV повторяет исходный хэтчбек — кроссовер оснащается единственным 200-сильным мотором на передней оси и батареей на 65 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 416 км.

Особенностью модели стали режим One Pedal Driving, позволяющий замедляться без нажатия на педаль тормоза, а также штатный зарядный провод с переходником, поддерживающим как 120-, так и 240-вольтовые зарядки. Также новинка получила комплекс фирменных систем активной безопасности Safety Assist.

Ключевым отличием Bolt EUV от Bolt EV стал комплекс Super Cruise, который ранее устанавливался только на модели Cadillac. Это фирменный полуавтопилот, базирующийся на активном круиз-контроле, для движения по трассе с возможностью смены полос при перестроении.

В США продажи нового Chevrolet Bolt EUV, как и базового Chevrolet Bolt EV, начнутся летом 2021 года.