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Chevrolet показал новое поколение электромобиля Bolt EV

Компания Chevrolet показала новое поколение электромобиля Bolt EV, которое выйдет на рынок в 2021 году.

Электрический хэтчбек получил новый дизайн кузова, а также фирменную эмблему черного цвета вместо использовавшегося ранее классического золотого креста Chevrolet. В полностью переработанном салоне появились 8-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином.

Технически новый Bolt EV полностью повторяет предыдущее поколение модели. Электромобиль оснащается единственным 200-сильным мотором на передней оси и батареей на 65 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 416 км.

Особенностью модели стали режим One Pedal Driving, позволяющий замедляться без нажатия на педаль тормоза, а также штатный зарядный провод с переходником, поддерживающим как 120-, так и 240-вольтовые зарядки. Также новинка получила комплекс фирменных систем активной безопасности Safety Assist.

В США продажи нового Chevrolet Bolt EV начнутся летом 2021 года.

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