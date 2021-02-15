Chevrolet показал новое поколение электромобиля Bolt EV

Chevrolet Bolt EV. Фото: Chevrolet

Chevrolet Bolt EV. Фото: Chevrolet

Chevrolet Bolt EV. Фото: Chevrolet

Электрический хэтчбек получил новый дизайн кузова, а также фирменную эмблему черного цвета вместо использовавшегося ранее классического золотого креста Chevrolet. В полностью переработанном салоне появились 8-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином.

Технически новый Bolt EV полностью повторяет предыдущее поколение модели. Электромобиль оснащается единственным 200-сильным мотором на передней оси и батареей на 65 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 416 км.

Особенностью модели стали режим One Pedal Driving, позволяющий замедляться без нажатия на педаль тормоза, а также штатный зарядный провод с переходником, поддерживающим как 120-, так и 240-вольтовые зарядки. Также новинка получила комплекс фирменных систем активной безопасности Safety Assist.

В США продажи нового Chevrolet Bolt EV начнутся летом 2021 года.