Уголовное дело возбудили после ДТП с поездом в Нижегородской области

Нижегородское линейное управление МВД РФ на транспорте возбудило уголовное дело о порче железнодорожных путей (ч. 1 ст. 267 УК РФ) после столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на перегоне от станции Ветлужская до станции Шеманихи вечером 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что жительница Нижегородской области, находившаяся за рулем автомобиля, нарушила правила дорожного движения и выехала на железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Там она врезалась в пустой вагон грузового состава, из-за чего с рельсов сошли восемь вагонов. Кроме того, была повреждена опора контактной сети.

Нижегородке грозит до одного года лишения свободы.

Анастасия Еремина