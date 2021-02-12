Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижегородской области

Автомобиль Land Rover врезался в вагон грузового поезда на станции Шеманиха в Краснобаковском районе около 18:10 в пятницу, 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Пострадавших нет.

В результате ДТП с рельсов сошли восемь пустых вагонов, повреждена опора контактной сети. Движение приостановлено в обоих направлениях. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД и следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.

Анастасия Еремина