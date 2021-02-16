Четыре школы в Омской области закрыли на карантин из-за COVID-19

В Омской области четыре школы закрыты на карантин из-за случаев заражения коронавирусом, рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе министерства образования региона. Учреждения располагаются в сельской местности в Омском, Знаменском и Азовском районах. О количестве заболевших не сообщается.

По данным местного оперативного штаба, за все время пандемии в регионе выявлено 39 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 27 471 пациент, скончались — 1 156 человек.

Власти сибирских регионов отменяют коронавирусные ограничения. Так, в Омской области разрешили увеличить заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов до 70% с 15 февраля (прежде учреждения культуры принимали до 50% посетителей). Помимо этого, планируется сократить более 600 коек для коронавирусных пациентов из-за спада количества заражений.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибирь снимает барьеры».

Даниил Тарабукин