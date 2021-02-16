Мишустин выделил дополнительные средства на финансирование сельской ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании мероприятий по комплексному развитию сельских территорий на 2,47 млрд руб. Кроме того, еще 1,16 млрд руб. направят на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.

Так, 2,47 млрд руб. распределят между 22 регионами и направят на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов. Эти мероприятия затронут около 195 тыс. человек и создадут более 7 тыс. рабочих мест. А субсидирование программы сельской ипотеки «поможет почти 12 тыс. семей улучшить свои жилищные условия», отметил господин Мишустин.

Ранее стало известно, что Минсельхоз России хочет распространить действие программы льготной сельской ипотеки на Московскую область. Сейчас действие программы не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

О востребованности сельской ипотеки — в материале “Ъ”.