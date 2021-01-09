Минсельхоз намерен распространить сельскую ипотеку на Московскую область

Минсельхоз России хочет распространить действие программы льготной сельской ипотеки на Московскую область, сообщили в пресс-службе министерства. Сейчас действие программы не распространяется на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Минсельхозом разработан проект изменений, предусматривающий предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан Российской Федерации, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленном комплексе на данных сельских территориях не менее двух лет»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Кроме того, проект предусматривает увеличение размера кредита на строительство жилого дома до 5 млн руб. для всех субъектов РФ. Документ находится на стадии согласования.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования. Заявку может подать гражданин в возрасте 21–75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн руб. (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн руб.), первоначальный взнос начинается от 10%. Предусмотренная программой ставка — до 3% годовых.

О востребованности сельской ипотеки — в материале “Ъ”.