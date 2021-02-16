На трассе Новороссийск – Геленджик из-за снегопада ограничили движение для «Газелей»

Администрация Новороссийска ввела ограничения движения для автомобилей «Газель» на трассе в сторону Геленджика. Об этом говорится в письме Единой дежурной диспетчерской службы.

«В связи с ухудшением погодных условий и прогнозируемым усилением ветра, 16 февраля приостанавливается движение для автомобилей марки «Газель» из города Новороссийск в сторону Геленджика. Будьте внимательны и осторожны», – говорится в сообщении ЕДДС.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ночь на 16 февраля ограничения на движение грузовиков ввели в Горячеключевском районе. Причиной таких мер стал снегопад. ГИБДД также призвало водителей быть аккуратными на дороге, не выезжать на летней резине, а также выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Накануне, 15 февраля начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова сообщила, что на востоке и в предгорных районах края столбик термометра в ночь с 17 на 18 февраля опустится до отметки -17 градусов. В других районах температура в эту ночь опустится до 8-13 градусов мороза.

Она также сообщила, что снегопады, которые начались в Краснодарском крае 12 февраля 2021 года и идут до сих пор, признаны самыми сильными за последние 20 лет. К утру 15 февраля в предгорных районах Кубани выпало 33 см снега.

Алексей Белянин