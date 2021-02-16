Петербургский Роспотребнадзор отчитался об изъятии молочной продукции

В 2020 году Управление Роспотребнадзора суммарно исследовало 6314 проб молочных продуктов. По их результатам более 10 тонн продукции было изъято.

О результатах работы по контрою молочной продукции в Санкт-Петербурге рассказала пресс-служба ведомства. 2,4% проб признаны некачественными по физико-химическим показателям, еще 1,8% — по микробиологическим показателям. В результате проверок 100 партий продуктов общим весом 10,3 тонны изъято из оборота, ответственные лица привлечены к административной ответственности.

При этом подчеркивается, что ни в одной партии не было несоответствий проб по санитарно-химическим показателям и не было обнаружено антибиотиков и радиоактивных веществ.

Вчера сообщалось, что Роспотребнадзор изъял за 2020 год 131 тонну плодоовощной продукции без документов и с неудовлетворительными пробами.