За год в Петербурге изъяли 131 тонну плодоовощной продукции

В 2020 году управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу изъяло из оборота 133 партии растительных продуктов питания с истекшим сроком годности и признаками порчи, а также без необходимых документов. Общая сумма штрафов за нарушения составила более 1,4 млн рублей.

Такую статистику приводит пресс-служба петербургского Роспотребнадзора. Указано, что ведомством в течение 2020 года было выполнено 2214 лабораторных проб плодоовощной продукции, из которых три не соответствовали требованиям. Всего виновным в обороте некачественной продукции лицам было вынесено 37 штрафных постановлений.

Ранее сообщалось, что на Калининской овощебазе Роспотребнадзор вместе с сотрудниками Северо-Западного таможенного управления изъяли более 10 тонн овощей и грибов неподтвержденного происхождения.