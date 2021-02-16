«Русгидро» планирует перевести головной офис в Красноярск

«Русгидро» может в ближайшие несколько лет перевести головной офис из Москвы в Красноярск, где компания официально зарегистрирована с момента создания, сообщили источники “Ъ” и подтвердили в «Русгидро».

Один из собеседников “Ъ” в правительстве утверждает, что принципиальное решение о переезде уже принято, другой отмечает, что переезд будет поэтапным и произойдет в течение пяти лет. В «Русгидро» уточнили, что менеджмент компании проводит «оценку и анализ выгод и рисков» от перевода всего центрального офиса в Красноярск, затем вопрос вынесут на совет директоров и при положительном решении компания приступит к подготовительным работам, будут определены сроки.

Один из собеседников “Ъ” называет решение о переезде «политическим», затрудняясь ответить, кто инициировал процесс. В самой «Русгидро» необходимость переезда аргументируют равной удаленностью нового офиса от производственных объектов компании, снижением издержек, в том числе за счет продажи недвижимости в Москве и Московской области, и вкладом в социально-экономическое развитие Красноярска через создание квалифицированных рабочих мест «с уровнем оплаты труда выше среднего».

«Русгидро» — холдинг, объединяющий государственные энергоактивы в Сибири и Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт. Компания много лет зарегистрирована в Красноярске, и прямых новых налоговых поступлений регион и город от переезда не получат. В 2019 году «Русгидро» заплатила около 83 млрд руб. налогов, из них 55% в федеральный бюджет, 44% в региональный. В 2015 году поднимался вопрос о переезде головного офиса «Русгидро» во Владивосток, но позже речь зашла о создании там только крупного регионального представительства.

Дарья Решетникова