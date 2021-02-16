Фонд из Израиля наградил главного инфекциониста США за «защиту науки»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи получил премию Дэна Давида в $1 млн, сообщает сайт израильского фонда премии. Господину Фаучи присудили премию в номинации «Настоящее» за борьбу с коронавирусом, СПИДом и туберкулезом.

Господин Фаучи «рьяно защищал науку перед лицом невежественной критики», а «его смелость и лидерство во время трудностей, вызванных коронакризисом, отмечены по всему миру», объявили представитель фонда во время выступления на YouTube. Говоря о борьбе с коронавирусом, организаторы премии отметили, что его команда оценила полезность новых разработок — в частности, вакцин на базе молекулярной РНК.

Отметим, что во время пандемии коронавируса предыдущий президент США Дональд Трамп публично предлагал рассмотреть непроверенные и опасные методы борьбы с коронавирусом — в частности, лечение препаратом гидроксихлорохин, использование солнечного света и бытовых очистителей. Его оппонент Джо Байден во время предвыборной кампании 2020 года выступал за следование рекомендациям ученых. Господин Байден одним из первых указов после вступления в должность президента ввел масочный режим в госучреждениях.

США — страна с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Из 109 млн случаев заражения, отмеченных в мире, 27,6 млн приходится на США. Россия находится на пятом месте по числу случаев COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, на утро 15 февраля в России было отмечено 4 086 090 случаев заражения, 80 520 больных умерли.

О вопросах к Китаю по поводу происхождения коронавируса — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».