В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне сообщалось о 14 185 заболевших (+0,16%). Общее число заразившихся достигло 4 086 090.

Больше всего новых случаев за сутки:

Москва — 1818 (957 996 за все время),

Санкт-Петербург — 1093 (354 196),

Московская область — 801 (205 832),

Нижегородская область — 431 (91 302),

Воронежская область — 356 (63 697).

Умерли за последние сутки 394 человека (накануне — 430; –8,37%), всего за время пандемии — 80 520. Выздоровели 13 935 человек, всего — 3 607 036.

Где больше всего умерших:

Москва — 56 (14 404 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 49 (10 512),

Московская область — 28 (4265),

Краснодарский край — 17 (1728),

Красноярский край — 15 (2633).

В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Как выяснил ВТБ, за три недели, прошедших со старта массовой вакцинации россиян от COVID-19, медицинские лаборатории смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции. Представители лабораторий не заметили резкого скачка, но ожидают, что спрос на такие анализы увеличится из-за роста числа вакцинированных граждан.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиники подобрали себе антитела».