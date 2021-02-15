15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В России за сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 14 207 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне сообщалось о 14 185 заболевших (+0,16%). Общее число заразившихся достигло 4 086 090.

Больше всего новых случаев за сутки:

  • Москва — 1818 (957 996 за все время),
  • Санкт-Петербург — 1093 (354 196),
  • Московская область — 801 (205 832),
  • Нижегородская область — 431 (91 302),
  • Воронежская область — 356 (63 697).

Умерли за последние сутки 394 человека (накануне — 430; –8,37%), всего за время пандемии — 80 520. Выздоровели 13 935 человек, всего — 3 607 036.

Где больше всего умерших:

  • Москва — 56 (14 404 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 49 (10 512),
  • Московская область — 28 (4265),
  • Краснодарский край — 17 (1728),
  • Красноярский край — 15 (2633).

В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Как выяснил ВТБ, за три недели, прошедших со старта массовой вакцинации россиян от COVID-19, медицинские лаборатории смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции. Представители лабораторий не заметили резкого скачка, но ожидают, что спрос на такие анализы увеличится из-за роста числа вакцинированных граждан.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиники подобрали себе антитела».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя