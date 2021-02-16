Ученые нашли новый вариант коронавируса с потенциально опасной мутацией

Вариант коронавируса B.1.525, схожий с обнаруженным в декабре 2020 года «британским» штаммом коронавируса, обнаружен в материалах генетического исследования пациентов из 11 стран, сообщили ученые Университета Эдинбурга на сервисе вирусной номенклатуры Pangolin. Исследователи отметили в новом варианте ту же мутацию, что и в прежде выявленных вариантах вируса из ЮАР и Бразилии.

Секвенирование генома выявило 108 возможных случаев заражения новым вариантом. Больше всего их в Дании и Великобритании (35 и 33), дальше идут Нигерия, США, Франция, Гана, Канада и Австралия. Единичные случаи были отмечены в Бельгии и Испании. Самые ранние образцы датируются 15 декабря 2020 года.

По предварительным данным, мутация E484K, обнаруженная в варианте B.1.525 и в штаммах из ЮАР и Бразилии, повышает устойчивость вируса к антителам, сообщает The Guardian. После сообщений о том, что вакцина AstraZeneca показывает меньшую эффективность в предотвращении случаев COVID-19 от штамма из ЮАР, Минздрав страны свернул планы по вакцинации этим препаратом.

Об эффективности вакцин против новых штаммов — в материале “Ъ FM” «ЮАР притормозила с AstraZeneca».