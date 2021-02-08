ЮАР притормозила с AstraZeneca

Власти ЮАР отложили старт вакцинации населения препаратом AstraZeneca. Это произошло после публикации исследования, в котором говорится, что разработка шведско-британской компании не эффективна против более заразного южноафриканского штамма коронавируса. Вместо этого в правительстве ЮАР заявили, что со следующей недели начнут прививать граждан другими вакцинами. А в самой AstraZeneca обещают только к осени адаптировать свой препарат к новым мутациям коронавируса. Что не так с разработкой шведско-британской компании? И какие еще вакцины могут оказаться неэффективными против новых мутаций? Разбирался Владислав Викторов.

Ученые из Витватерсрандского и Оксфордского университетов провели двойное слепое исследование на 2 тыс. человек, которое показало, что вакцина AstraZeneca не обеспечивает должную защиту при заражении новым штаммом коронавируса, обнаруженным в ЮАР. Даже после прививки болезнь все равно может развиваться, правда, в легкой или умеренной форме. Известно, что южноафриканская вариация коронавируса на 50% заразнее предыдущих версий и легче проникает в организм. И нужно готовиться к тому, что COVID-19 будет и дальше мутировать, и, как следствие, эффективность вакцин может снижаться, признает вирусолог Андрей Летаров:

«В начале эпидемии я надеялся, что все будет несколько проще. Чтобы получались такие штаммы, должна произойти достаточно длительная эволюция вирусного генома. Все наиболее успешные сейчас вакцины основаны на доставке исходной “короны”. Вопрос: достаточно ли будет, чтобы справиться с новыми вариантами вируса, сделать ровно то же самое, но с последовательностью S-белка этого южноафриканского мутанта? С высокой вероятностью этого может оказаться вполне достаточно».

И в AstraZeneca обещают, что адаптируют свою вакцину к новым штаммам к осени. А власти ЮАР пока начнут прививать население препаратами от Johnson & Johnson и Pfizer. Но что делать с шведско-британской разработкой, правительство решит после консультаций с ученными. Страна заказала миллион доз этой вакцины и отказываться от них не торопится, тем более что есть шанс, что препарат может защитить население от тяжелого течения коронавируса. И сейчас многие разработчики пытаются адаптировать свои вакцины к новым мутациям, отмечает руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный:

«Компания Moderna объявила, что будет разрабатывать новый вариант вакцины, которая должна быть эффективна против южноафриканского варианта вируса. Платформа Moderna позволяет это сделать довольно быстро, также как и платформа Pfizer, потому что это достаточно гибкая мРНК-платформа. В США уже регулятор (FDA) готовит руководство по быстрой разработке вакцин против новых штаммов, так же как, это делается в случае появления новых вариантов гриппа».

Но в случае с вакциной AstraZeneca могут возникнуть трудности. Дело в том, что она, как и российская «Спутник V», векторная. И для доставки частицы коронавируса использует аденовирус: у AstraZeneca — шимпанзе, а у «Спутника V» — человека. И в теории, даже если адаптировать их к новым штаммам, то повторно прививать людей не получится, поскольку у них возникнет иммунный ответ именно на аденовирус, что помешает выработке антител к самому коронавирусу. Однако заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отмечает, что пока COVID-19 еще не сильно мутировал, поэтому эффективность вакцин должна оставаться на достаточном уровне:

«Все те вакцины, которые изначально разрабатывались, разрабатывались на исходных матрицах. В зависимости от дизайна этих вакцин у вас большее или меньшее количество потенциальных антигенов есть в структуре самой вакцины, в случае со “Спутником V” — фактически весь ген. Действительно, часть мутации, которую приобрел южноафриканский вирус, будет влиять на эффективность вакцинации “Спутником V”.

Но достаточно протяженная последовательность S-белка все равно будет вызывать эффективный иммунитет, и, по нашим прогнозам, она еще будет защищать не один год».

В самой AstraZeneca скептически отнеслись к заявлениям ученых о том, что их вакцина неэффективна против южноафриканского штамма. В компании допустили, что препарат может и не сократит количество случаев заражения новой мутацией, но зато снизит число госпитализаций, и даже это имело бы серьезный эффект.

Александр Рассохин