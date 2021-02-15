Адвокат заявил о переговорах спецслужб США и России по обмену Уилана

Россия и США ведут переговоры о возможном обмене осужденными, который мог бы обеспечить освобождение Пола Уилана, приговоренного в России за шпионаж, сообщил Reuters российский адвокат Уилана Владимир Жеребенков. По его словам, решение может быть принято в течение двух-трех месяцев.

Сейчас ведутся переговоры об обмене между российскими и американскими спецслужбами. «Я общался с силовиками. Говорят, что идут переговоры. Вопрос с обменом будет решен»,— сказал господин Жеребенков. «Насколько я понимаю, появилась какая-то инициатива, я думаю, что американская сторона начала инициировать переговоры ... конкретно при Байдене»,— заявил он. «По моей информации, переговоры ведутся, и вопрос о передаче будет решен в ближайшие два-три месяца»,— добавил адвокат.

Владимир Жеребенков сказал, что в Москве существуют различные мнения относительно того, какие россияне, осужденные в США, могут быть обменены на Пола Уилана. Он назвал Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также людей, которых он назвал предпринимателями и программистами, без имен.

Посольство США не ответило на запрос агентства о комментариях.

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, он отбывает наказание в Мордовии. Российского предпринимателя Виктора Бута в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы в США за незаконные сделки с оружием и за финансирование терроризма. Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы за попытку транспортировки кокаина.

Подробнее о возможном обмене читайте в материале “Ъ” «Шпион, вернувшийся к мороженому».