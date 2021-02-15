Представители партии ПАРНАС подали заявку на марш Немцова

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и сопредседатель московского отделения партии Михаил Шнейдер подали уведомление в мэрию Москвы о проведении Марша памяти Бориса Немцова 27 февраля. До согласования акции организаторы договорились не давать информацию о маршруте демонстрации, времени проведения и примерной численности, сообщается на странице партии в Facebook.

Организаторы озвучили цели акции — почтить память Бориса Немцова, выразить поддержку оппозиционеру Алексею Навальному и потребовать его освобождения и освобождения всех политзаключенных, а также призвать власти провести свободные выборы.

Михаил Шнейдер сказал «Интерфаксу», что решение было подано в связи с тем, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве снижается. «Вполне возможно, что Собянин найдет правильным отменить до конца февраля коронавирусные ограничения с учетом всей эпидемиологической ситуации в столице»,— добавил он. Если акцию не согласуют, партия созовет собрание оргкомитета: «В этом случае мы соберемся оргкомитетом и подумаем, что делать дальше, если нам откажут. Думаю, что, скорее всего, мы будем подавать тогда еще одно уведомление после того, как ограничения в Москве будут сняты».

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Напомним, Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Первый марш памяти Немцова состоялся 1 марта 2015 года. На него вышли 51,6 тыс. человек. Как сообщал “Ъ”, в прошлом году, по оценкам наблюдателей, в марше приняли участие около 22 тыс. человек. На прошлой неделе член оргкомитета марша памяти Бориса Немцова, журналист Александр Рыклин сообщил “Ъ”, что организаторы попытаются согласовать с мэрией проведение марша по традиционному маршруту: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, с количеством участников до 50 тыс. человек.

Позднее сообщалось, что организаторы решили отказаться от акции из-за коронавирусных ограничений. Вместо этого они решили передать письмо в приемную мэра Москвы с просьбой не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту. В письме предлагается с 13:00 до 15:00 часов 27 февраля провести возложение цветов, а в 23:31 объявить минуту молчания.

Как активисты пытались согласовать акцию, читайте в публикации “Ъ” «Марши Немцова могут не пройти».