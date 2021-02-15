Магнус Карлсен начал не по рейтингу

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен допустил осечку во втором подряд с начала года турнире. В финале Opera Euro Rapid, проходившем в режиме онлайн, он допустил россыпь грубых ошибок и уступил американскому гроссмейстеру Уэсли Со. До этого Карлсен показал ужасный результат на супетурнире в голландском Вейк-ан-Зе, финишировав там только шестым.

Чемпион мира, безусловный лидер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) Магнус Карлсен начал год абсолютно катастрофическим образом. Второй подряд турнир завершился для него поражением.

В январе Карслен провалился на супертурнире в Вейк-ан-Зе, оказавшись по его итогам лишь на шестой строчке. Он пропустил вперед ставшего победителем Йордена ван Фореста, Аниша Гири, Фабиано Каруану, Алирезу Фируджу, а также россиянина Андрея Есипенко. Первая очная встреча с 18-летним Есипенко, ставшая кульминацией всего турнира, продлилась недолго, но Карлсену точно запомнилась. Он играл черными и сдался после 32-го хода.

Катастрофа Карлсена в Вейк-ан-Зе стала первой его явной осечкой за долгое время — по сути, с начала пандемии.

А за ней последовала и вторая — неудача на Opera Euro Rapid. Чемпиону мира очень тяжело далось попадание в финал. Несмотря на многочисленные ошибки и неточности в партиях с россиянином Даниилом Дубовым на четвертьфинальной стадии и французом Максимом Вашье-Лагравом на полуфинальной, он смог туда все же прорваться.

Еще хуже обернулось все для Магнуса Карлсена в финале. Норвежцу в нем достался в соперники гораздо менее титулованный американец Уэсли Со. И если в первых партиях Карлсен еще пытался что-то предпринять, то уже под конец финального матча, завершившегося удачным для американца тай-брейком, ничего не смог противопоставить безупречной защите Со. Сам норвежец отметил позднее, что «упустил множество шансов» и «мог играть намного лучше». До этого он, впрочем, в течение полугода выступал на запредельно высоком уровне и умудрился победить в трех из четырех турниров первого большого тура, а также в венчавшем его Grand Final.

Екатерина Ремизова