Россия выдвинула новую фигуру

Первый в этом году шахматный супертурнир, в голландском Вейк-ан-Зе, преподнес серию сенсаций. Его победителем стал не входивший в число фаворитов местный гроссмейстер Йорден ван Форест, а итоговое третье место занял единственный соревновавшийся там россиянин, 18-летний Андрей Есипенко. Ему удалось одержать четыре победы, в том числе и над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Норвежец тем временем показал свой худший результат за последние годы выступлений на этом турнире, финишировав только на шестой строчке турнирной таблицы.

По традиции открывающий шахматный сезон Tata Steel Chess, первый турнир в режиме офлайн после долгого перерыва, завершился, можно сказать, экстраординарным образом. В тройку лидеров не попал ни один из явных фаворитов соревнований: ни действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, ни идущий за ним в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) американский гроссмейстер Фабиано Каруана. Победителем же стал голландец Йорден ван Форест, который в этой классификации замыкает седьмой десяток.

К финишу турнира ван Форест и его куда более титулованный соотечественник Аниш Гири подошли, имея равное число очков. По регламенту исход борьбы за первое место решался в так называемом армагеддоне (играющий за белых в такой блицпартии имеет преимущество во времени в виде одной минуты, но его устраивает только победа). Несмотря на то что Гири котировался заметно выше ван Фореста, он ничего не смог поделать с ним белыми фигурами и в итоге «уронил» флажок.

Вслед за голландцами на почетной третьей строчке расположился россиянин Андрей Есипенко. Для него это был первый турнир на столь высоком уровне.

«18 лет — это тот возраст,— отметил в беседе с “Ъ” вице-президент Шахматной федерации Москвы, международный гроссмейстер Сергей Смагин,— когда молодые шахматисты немножко "проседают". Но Есипенко не "просел". Начав в Вейк-ан-Зе с серии из шести ничьих, он разыгрался и разбил, что стало главным, может быть, событием всего турнира, Магнуса Карлсена». Этот день россиянин сразу же после партии назвал «одним из лучших в жизни».

С чемпионом мира Андрею Есипенко раньше никогда не приходилось оказываться за одной доской на соревнованиях, а их первая встреча продлилась недолго. Карлсен играл черными и сдался после 32-го хода. Над решающим из них он думал почти 15 минут, однако именно этот ход и привел норвежца к поражению. Магнусу Карлсену ничего не оставалось, кроме как остановить часы, после чего он довольно быстро покинул зал. Андрей Есипенко, выглядевший абсолютно шокированным, оставался за доской еще на протяжении двух минут и лишь после этого позволил себе улыбнуться. Сергей Смагин, отметил, что Есипенко в целом «не выглядел абсолютно убедительно», но продемонстрировал «психологическую устойчивость и выдающиеся для его возраста спортивные качества».

У Магнуса Карлсена не задалась не только партия с Есипенко, которую он в Twitter сравнил по степени болезненности ощущений со сдачей теста на COVID-19, но и весь турнир в целом.

Семикратный победитель Tata Steel Chess, с 2015 года стабильно попадавший в топ-3, норвежец закончил турнир на шестой строчке. Карлсен пропустил вперед кроме Йордена ван Фореста еще и Аниша Гири и Андрея Есипенко, а также Фабиано Каруану и Алирезу Фируджу.

Неудача Карлсена в Вейк-ан-Зе — первая явная его осечка с начала пандемии. На протяжении всего большого онлайн-тура, который Магнус Карлсен запустил прошлой весной, он выступал на запредельно высоком уровне и умудрился победить в трех из четырех турниров, а затем поставить солидную точку в виде триумфа в Grand Final.

Екатерина Ремизова