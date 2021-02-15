Омбудсмен Удмуртии рассказал о состоянии здоровья экс-главы республики Александра Соловьева

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах, о том, что у бывшего главы республики Александра Соловьева, осужденного за получение взяток, отнялись ноги. Он сообщил “Ъ-Удмуртия”, что экс-руководитель региона по-прежнему находится в республике.

«Ноги не отнялись. В пятницу ему стало плохо, была оказана первичная медицинская помощь. Он жаловался на сердечные доли. В настоящее время он проходит медицинское обследование в одной из клиник Ижевска»,— рассказал господин Соломенников.

Ранее в телеграм-канале «Очки Бречалова» появилось сообщение о том, что у Александра Соловьева якобы отнялись ноги после допроса по делу экс-министра природных ресурсов, и к нему не пускают родственников.

“Ъ-Удмуртия” не удалось связаться с дочерьми экс-главы республики.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Подробнее читайте в материале «Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал».