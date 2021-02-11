Мутко заявил о необходимости изменения программы льготной ипотеки при ее продлении

Рост стоимости жилья более чем на 19%, по оценкам «Дом.РФ», нивелирует эффект от введенной в 2020 году программы льготной ипотеки для ее получателя, сказал гендиректор корпорации Виталий Мутко. По его мнению, для того чтобы продлить действие программы после 1 июля, ее условия надо изменить.

«Если рекордными темпами выдавать ипотеку на первичный рынок, особенно в той десятке городов, где цены улетели за 20%, то, в принципе, такого эффекта эта антикризисная поддержка не дает»,— сказал господин Мутко в интервью РБК ТВ.

Виталий Мутко сказал, что если застройщик или покупатель перестают получать выгоду от льготной ипотеки, то «ее нужно либо корректировать, либо закрывать и переводить в меры социальной поддержки». По его мнению, если отменить действие программы в регионах, где цены на жилье существенно выросли, то застройщики будут самостоятельно снижать цены.

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% была введена в прошлом году как мера поддержки из-за пандемии коронавируса. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин оценивал чисто выданных ипотечных кредитов в 2020 году в 1,7 млн, а их суммарный объем — в более чем 4,2 трлн руб. Это наивысшие показатели для ипотечного рынка России.

Как банки наращивают выдачу ипотечных кредитов,— в материале “Ъ” «Принцип заимодатский».