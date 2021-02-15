Клиники подобрали себе антитела

Всего за три недели, прошедших со старта массовой вакцинации россиян от COVID-19, медицинские лаборатории, как выяснили в ВТБ, смогли почти на треть увеличить выручку за счет проведения исследований пациентов перед прививкой и на антитела после инъекции. В свою очередь, представители лабораторий утверждают, что пока не заметили такого резкого скачка, но ожидают, что спрос на такие анализы увеличится из-за роста числа вакцинированных граждан.

За три недели с начала массовой вакцинации от COVID-19 в России 18 января выручка медицинских лабораторий выросла на 35% год к году и достигла 170 млн руб. Такие оценки приводят в ВТБ на основе данных эквайринга. Это выручка только от двух видов услуг с базовым набором — исследование состояния пациента перед прививкой (анализ крови, текущее состояние пациента и консультация терапевта) и тесты для определения антител уже после вакцинации, уточняет вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Средняя стоимость теста на коронавирус в российских лабораториях составляет около 1 тыс. руб., стоимость исследования на антитела — около 2 тыс. руб. Но у частных клиник разброс цен существенен: от 3,3 тыс. руб., как в случае с «Инвитро», до 6,9 тыс. руб. в «Медси» и даже 667 у. е. в ЕМС. В эту стоимость входят не только check-up перед прививкой, но и сам укол в два этапа (сама вакцина бесплатна), и контроль иммунного ответа на вакцинацию (тест на антитела). Корректных данных о совокупной выручке частных клиник от оказания всех услуг, связанных с диагностикой и лечением COVID-19, пока нет. Но, по подсчетам ВТБ, за 2020 год только за счет тестирования от коронавируса общий оборот клиник вырос на 8%, до 2,36 млрд руб., из них 538 млн руб. пришлось на Москву.

Данные о привитых россиян расходятся. Сотрудник НИЦ имени Гамалеи и один из разработчиков вакцины «Спутник V» Денис Логунов заявил, что на текущий момент привилось более 2 млн человек. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит о 1,5 млн человек. По словам эксперта, заметное число россиян старается вакцинироваться в созданных властями прививочных пунктах, где весь комплекс услуг, включая первичное обследование терапевтом до и после инъекции, оказывается бесплатно. Возможно, это и стало одной из причин того, что опрошенные “Ъ” крупные лаборатории пока не наблюдают ажиотажного спроса на платные услуги check-up перед вакцинацией и определения антител после нее.

В «Инвитро» сообщили, что в январе спрос на все виды медуслуг, напротив, снизился на 20%. Там объясняют это длинными каникулами в январе. За январь в «Инвитро» также зафиксировали падение на 3% спроса на определение антител к COVID-19. В «Медси» отмечают незначительный рост числа тестирований на антитела — до 10% — с начала массовой вакцинации. «Вакцинация только началась, а исследовать уровень антител можно спустя 42–45 дней после введения первого компонента, поэтому рост числа тестирований на антитела можно ожидать позже»,— прогнозирует заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова.

Она констатирует, что объем тестирований четко коррелирует с заболеваемостью ОРВИ. В 2020 году в «Медси» пик исследований пришелся на вторую волну пандемии — октябрь—декабрь. «Тогда мы выполняли ежемесячно до 50 тыс. исследований на COVID-19 и антитела к нему. В январе 2021 года, когда число посещений пациентов с ОРВИ снизилось в два раза, было проведено не более 40 тыс. исследований»,— уточняет госпожа Шеховцова. В «Медси» говорят, что около 25% всей выручки сети генерируют лабораторные исследования и диагностика COVID-19.

«Со временем спрос на определение антител после вакцинации несколько снизится, но резко не упадет, поскольку привито все еще очень малое число россиян»,— считает Сергей Шуляк. Алексей Киричек соглашается, что после достижения определенной доли привитого населения выручка лабораторий стабилизируется и летом может начать снижение.

Александр Осипов