«Какие чудеса у нас происходят»

Впервые Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) принял предварительные обеспечительные меры в отношении местной думы и запретил ей назначать второй конкурс по выборам мэра. Причиной стал иск одного из кандидатов, депутата гордумы от ЛДПР Евгения Барсова, которого не допустили ко второму этапу конкурса. Эксперты опасаются, что из-за судебного процесса, который может затянуться на несколько месяцев, город останется без мэра до конца 2021 года. Гордума уже обратилась в суд с просьбой рассмотреть иск в ускоренном порядке.



Сургутский городской суд впервые принял предварительные обеспечительные меры в отношении местной думы, запретив депутатам назначать новую дату конкурса по выборам мэра. Соответствующее решение было вынесено после принятия к рассмотрению административного иска депутата гордумы Евгения Барсова, которого не допустили ко второму этапу конкурса. Он полагает, что конкурсная комиссия нарушила процедуру: поздно его уведомила об отказе в допуске ко второму этапу и не пояснила, в какой части заявки были неполные сведения и какие документы были оформлены ненадлежащим образом.

Место главы Сургута стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Вадима Шувалова, который был назначен заместителем губернатора ХМАО. Конкурс по выборам главы Сургута должен был состояться 18 января. Конкурсная комиссия установила, что из 66 претендентов только один предоставил правильно оформленный пакет документов. В итоге городская дума признала конкурс несостоявшимся. Новый конкурс депутаты планировали назначить на 26 февраля, а сбор документов кандидатов могли начать 31 января. Окончательное решение должна была принять гордума на заседании 29 января.

В четверг стало известно, что рассмотрение иска господина Барсова назначено на 3 февраля. После этого конкурсная комиссия направила ходатайство об ускорении процесса, и суд перенесли на утро 29 января. Кроме того, гордума попросила снять ограничения для назначения повторного конкурса на пост главы Сургута.

«Какие чудеса у нас происходят. Наш адвокат сейчас находится в другом регионе. Он должен был вылететь сюда 1 февраля. Кроме того, нам надо время, чтобы ознакомиться с документами. Поэтому мы будем просить отложить рассмотрение дела»,— отметил господин Барсов.

По словам экс-председателя думы Сургута Сергея Бондаренко, «здесь случай особый, такого не было еще». «Если депутаты не успеют назначить конкурс к началу марта, то нового главу города действующий состав избрать не сможет»,— отметил господин Бондаренко. Он пояснил, что из-за изменения нормативно-правовых актов в 2017 году действующий состав думы может избрать нового мэра не позднее чем за полгода до окончания полномочий. Если этого не происходит, то глава определяется в течение трех месяцев после избрания нового состава думы. «Первое заседание нового седьмого состава гордумы, который изберут на едином дне голосования 19 сентября, должно пройти не позднее 2 октября. То есть дума должна выбрать нового главу до 2 апреля. С учетом всех конкурсных процедур решение о назначении конкурса необходимо принять до начала марта»,— уточнил Сергей Бондаренко.

По словам доктора юридических наук, профессора Сургутского государственного университета (СурГУ) Натальи Филипповой, суды редко выносят обеспечительные меры в отношении органов местного самоуправления. «Законодательство о местном самоуправлении и установленный порядок работы избирательных комиссий не требует указывать на ошибки, которые были допущены кандидатами при оформлении документов. Прецедент указывает на пробелы правового регулированиясуществующей процедуры, но не на незаконность решений как конкурсной комиссии, так и думы Сургута»,— подчеркнула госпожа Филиппова. Эксперт полагает, что в крайнем случае сроки рассмотрения иска могут затянуться до трех месяцев.

Заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова полагает, что запрет суда не отразится на работе администрации города. «Сейчас есть исполняющий обязанности главы, есть заместители, которые продолжают свою работу. Полномочия Вадима Шувалова должны были закончиться осенью, поэтому планы развития города были прописаны до этого срока. Срочный уход мэра не приостановил их»,— подчеркнула она.

Политолог Александр Безделов отметил, что решение Сургутского суда осложнило политическую обстановку в городе. По его мнению, власти плохо согласовали свои действия и юридическую позицию, не поработали с корпусом участников конкурса. «Если Сургут не успеет выбрать нового мэра, то весь округ окажется в очень трудном положении. Неприятными будут выборы в сентябре, поскольку муниципалитет не только самый большой и богатый в ХМАО, но и принципиально важный для избирательной кампании. Сейчас региональные и городские власти будут принимать титанические усилия, чтобы решить эту проблему»,— добавил господин Безделов.

Анастасия Реутова