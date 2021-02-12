Льготы с поздним заселением

Заручившись поддержкой «Опоры России», бизнес напомнил Ростуризму об обнародованной в конце прошлого года инициативе снизить НДС для гостиничного бизнеса до 10%. Ведомство должно было решить вопрос до 1 февраля. Эксперты сомневаются, что отельерам в итоге удастся добиться преференции, заявления о снижении ставки носят скорее популистский характер. Куда больше у бизнеса шансов на субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство и реконструкцию гостиниц.

«Опора России» обратилась в Ростуризм с просьбой направить информацию об итогах рассмотрения вопроса снижения НДС для гостиничного бизнеса до 10% и субсидирования до 5% ставок по кредитам на строительство и реконструкцию отелей — об условиях и сроках, когда бизнес сможет воспользоваться этими мерами поддержки. Об этом говорится в тексте письма, отправленного организацией на имя главы ведомства Зарины Догузовой. Масштабное развитие туристической инфраструктуры невозможно без фундаментальных изменений в налоговой и инвестиционной политике, говорится в обращении. В Ростуризме на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Опора России» указывает, что поручение проработать вопрос о снижении НДС для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, в срок до 1 февраля Ростуризму в конце октября 2020 года давал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Аналогичные поручения тогда получили Минфин (там на запрос “Ъ” не ответили) и Минэкономики, где от комментариев отказались.

Представитель Дмитрия Чернышенко рассказала “Ъ”, что Ростуризм прислал письмо с просьбой о продлении срока исполнения поручения до 16 февраля, пояснив, что ведет обсуждение предложения совместно с заинтересованными ведомствами и профессиональными туристическими объединениями. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов подтверждает, что ведомство работает по этому вопросу с бизнесом.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников уверен, что снижение НДС для отелей не станет существенной нагрузкой для бюджета: из 29 тыс. действующих в России средств размещения 80% работают по упрощенной системе налогообложения, которая вообще не предусматривает НДС. Тем не менее, по мнению эксперта, мера может оказать существенную поддержку крупным объектам. Этот тезис активно поддерживает зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. По его мнению, сейчас речь идет о поддержке только небольших отелей, в то время как объекты туристического показа, которые привлекают путешественников, генерирует именно крупный бизнес.

Но шансов на положительный исход у отельеров, по всей видимости, немного. Юрист Forward Legal Федор Закабуня поясняет, что сниженная ставка НДС применяется только при реализации социально значимых товаров и услуг, например лекарств, продовольственных и детских товаров. Гостиничные услуги, по его словам, к этому перечню не относятся. «Снижение ставки может показаться властям необоснованной мерой поддержки»,— полагает эксперт.

По мнению господина Закабуни, законодателю проще предоставить льготы конкретной отрасли бизнеса на уровне регионов, например снизить ставку налога на прибыль, который зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Сомневается в реальной поддержке меры властями и один из собеседников “Ъ” на туррынке: эта инициатива, по его словам, стандартно обсуждается один раз в несколько лет и носит скорее популистский характер.

Более реальным собеседник “Ъ” называет субсидирование в будущем ставки по кредитам на строительство и реконструкцию гостиниц. До сих пор речь шла о том, что размер компенсации будет соответствовать ключевой ставке ЦБ, которая равна 4,25%, отмечает Вадим Прасов. По его словам, банков, которые при этом будут кредитовать отели под 2–5% годовых, на рынке достаточно, и число инвестпроектов в гостиничном секторе может заметно вырасти. Роман Еремян добавляет, что сейчас средняя ставка по займам для отельеров составляет 14%, цифра 12% считается очень хорошей. Эксперт уверен, что из-за дороговизны заемных средств и налогового бремени российские отельеры проигрывают в конкурентной борьбе турецким.

Александра Мерцалова