Власти Москвы отказали ЛДПР в митинге на Пушкинской площади 23 февраля

Митинг на Пушкинской площади в центре Москвы 23 февраля не состоится из-за связанных с пандемией ограничений, сообщили ТАСС в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Ранее представители ЛДПР подали в мэрию уведомление о проведении 23 февраля традиционного митинга в честь Дня защитника Отечества. Для проведения мероприятия планировалась установка сцены и звукового оборудования у памятника Пушкину.

В департаменте сообщили, что в правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 23 февраля публичного мероприятия в форме митинга с количеством участников до 2 тыс. человек с 11:00 до 16:00 на Пушкинской площади. Поскольку запрет на проведение публичных мероприятий в Москве продолжает действовать, «проведение указанного публичного мероприятия не согласовано», сказали в департаменте региональной безопасности.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией ЛДПР проведет традиционный митинг по случаю Дня армии (23 февраля) в Колонном зале Дома Союзов (вход со стороны ул. Большая Дмитровка, д. 1/30). Начало в 12:00»,— сообщили ТАСС в ЛДПР.

Ранее мэрия Москвы не согласовала заявку московского горкома КПРФ на проведение 23 февраля шествия с участием 5 тыс. человек от Страстного бульвара до Театральной площади с последующим митингом около памятника Карлу Марксу. В ответе департамента региональной безопасности говорилось, что причиной отказа стал сохраняющийся в столице запрет на проведение публичных мероприятий, введенный в связи с указом мэра Москвы о режиме повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.

Аналогичный ответ из мэрии получили представители незарегистрированной Либертарианской партии, подававшие заявку на митинг в поддержку политика Алексея Навального.