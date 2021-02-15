Краснодарский подрядчик по уборке снега привлекает иногородних водителей и технику

В краевой столице штормовое предупреждение продлено до 17 февраля включительно, сообщает мэр города Евгений Первышов в соцсетях.

«По прогнозу синоптиков неутешительный, снегопад будет продолжаться еще долго. Уже видно, что техники для уборки снега недостаточно. Но, к сожалению, в Краснодаре дополнительного спецтранспорта в нужном объеме просто нет. Мы привлекли уже все что можно. Наш подрядчик по расчистке города от снега готов взять технику на субподряд», - отметил глава города.

Он также сообщил, что мэрия готова обеспечить иногородних водителей проживанием и горячим питанием, а также соответствующей оплатой. Заинтересованным сторонам предложено обратиться в Центр организации дорожного движения Краснодара.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре работают 56 снегоуборочных машин. Для расчистки магистралей планировалось привлечь спецтехнику строительных компаний — самосвалы, грейдеры, погрузчики, тракторы.

Андрей Ульченко