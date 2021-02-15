В Краснодаре на расчистку улиц вывели 56 снегоуборочных машин

В Краснодаре 56 снегоуборочных машин расчищают городские улицы и обрабатывают дороги противогололедными материалами. Об это сообщает пресс-служба администрации города.

Они занимаются уборкой основных городских магистралей, мостов, путепроводов, маршрутов движения общественного транспорта. По данным мэрии, для расчистки магистралей также привлекут спецтехнику строительных компаний — самосвалы, грейдеры, погрузчики, тракторы.

К расчистке тротуаров, подземных переходов и остановок общественного транспорта привлекли 574 человека и 37 единиц техники.

Накануне, 14 февраля в Краснодаре очистили от снега и обработали более 300 участков дорог. Расчистку от снега и обработку магистралей, мостов и путепроводов, маршрутов движения общественного транспорта вели 56 единиц спецтехники. Затем техника начала работу на дорогах второй очереди. Уборкой тротуаров занимались 585 человек и 40 единиц техники.

По данным краснодарского Гидрометцентра, 15 февраля в Краснодаре ожидаются снег, местами мокрый, также возможна метель и налипание мокрого снега.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, утром 15 февраля из-за сильного снегопада работу приостановил международный аэропорт Краснодар. По уточненным данным, он не будет работать минимум до 11:00. Сейчас там задержаны шесть рейсов, еще три отправлены на запасные аэродромы.

Алексей Белянин