Миллер заявил о возможности снизить цену подключения домов к газу на 30%

Введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Вопрос газификации регионов обсуждался на онлайн-совещании под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

«Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание»,— сказал господин Миллер (цитата по ТАСС). Он отметил, что договор сможет предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг.

Алексей Миллер отметил, что, по текущим оценкам, инвестиции в строительство внутрипоселковых, уличных газопроводов и подключение непосредственно потребителя до 2025 года составят до 354 млрд руб. «При введении единого оператора эта сумма — 354 млрд руб.— со стороны газификации может быть уменьшена на 30%»,— сказал глава «Газпрома». «И тогда это уже не 354 млрд руб., а 220 млрд руб.»,— заявил он. Господин Миллер не исключил, что оптимизация затрат по этой статье в случае введения единого оператора может быть и выше прогнозируемых 30%.

Вице-премьер Александр Новак во время совещания отметил, что реализацию программ газификации регионов в России необходимо ускорить. Он заявил, что ускорение должно проводиться не за счет средств населения.

В сентябре 2020 года стало известно, что правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором.