Новак: ускорение газификации регионов не потребует привлечения средств населения

Реализацию программ газификации регионов в России необходимо ускорить, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Вице-премьер отметил, что ускорение должно проводиться не за счет средств населения.

Господин Новак сообщил, что «в целом на сегодняшний день уровень газификации регионов России находится на достаточно высоком уровне по сравнению с европейскими странами со схожим климатом». «То есть ключевые регионы уже газифицированы»,— сказал он на совещании по вопросу газификации регионов (цитата по «Прайму»).

«Однако остается много потребителей, до которых газ можно и нужно довести. Необходимо ускорить реализацию программ газификации»,— сказал вице-премьер. Для координации этой работы при Минэнерго России будет создан центр компетенций по газификации.

Правительство намерено найти источники финансирования ускоренной газификации регионов без привлечения средств граждан, также сообщил Александр Новак. «Сегодня ведется работа по определению источников финансирования этой программы. При этом стоит задача организовать процесс финансирования без привлечения средств граждан»,— сказал он (цитата по ТАСС).

В октябре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что главное в программе газификации России — обеспечить «последнюю милю» и довести газ до конечного потребителя. На инвестиционном форуме «Россия зовет!» он отметил, что приоритет отдан синхронизации подведения магистральных газопроводов с возможностями регионов по организации «последней мили».

В январе президент Путин в ходе встречи с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером отметил, что в стране снизились темпы газификации. Господин Миллер ответил президенту, что газификация будет полностью завершена к 2030 году.