Следствие добивается ареста начальника самарской полиции

В Самарском районном суде в настоящее время рассматривается ходатайство следствия об аресте замглавы УМВД России по Самаре Вячеслава Хомских. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вопрос об избрании меры пресечения полицейскому рассматривает судья Александр Саломатин.

На прошлой неделе заместитель руководителя самарского управления МВД России — начальник и полковник полиции Вячеслав Хомских, подозреваемый во взаимодействии с организованной преступностью, вернулся к своим профессиональным обязанностям после служебной проверки. Эту информацию „Ъ“ подтвердили в региональном ГУ МВД.

Как предполагают следователи, в 2011 году силовик получил автомобиль стоимостью 301 тыс. руб. за покровительство от представителя самарской ОПС «Законовские». Как следует из ответа главка, вопрос с отстранением господина Хомских от службы решится после результатов расследования уголовного дела.

Георгий Портнов